Fotogaleria: Leonor e Sofia na festa do Dia de Espanha

Os reis de Espanha e as suas filhas presidiram às cerimónias militares do dia nacional do país. Veja as imagens e os vestidos tão elogiados.

O Dia Nacional de Espanha é sempre celebrado com pompa e circunstância. E uma oportunidade de ver a família real, sobretudo a princesa Leonor e a Infanta Sofia que acompanham os pais nas cerimónias.

Como é tradição, nas celebrações que decorreram sábado, a família real presidiu ao desfile das forças armadas em Madrid, no palanque real.

Os vestidos da rainha Letizia e de Leonor e Sofia chamaram, como sempre, a atenção da imprensa feminina. E os modelos escolhidos pelas três este ano, foram muito elogiados.

Este ano, a monarca escolheu um modelo romântico do seu estilista de eleição, o espanhol Felipe Varela, em tons rosa. As jóias que usou para combinar com o vestido foram uns brincos de pedra rosa e diamantes, da sua sogra, rainha Sofia.

A princesa Leonor, de 13 anos e a irmã, de 12 anos, optaram por dois vestidos em tweed, de meia manga. A herdeira escolheu um em tons rosa, como a mãe, enquanto o de Sofia era de um azul, ambos de cores suaves. Nos pés, sabrinas. As de Sofia, da marca Pretty Ballerinas, modelo Deena, que custam online 89 euros, antes eram 155 euros.

Veja as imagens.

