Fotogaleria. Kate tem surpreendido com os looks na visita ao Paquistão

A duquesa de Cambridge tem sido muito comparada à princesa Diana, que foi três vezes ao Paquistão. Veja os modelos que Kate tem usado na visita àquele país.

O principe William e Kate estão no Pasquitão numa visita oficial ao país, que termina hoje, e como manda o protocolo a duquesa tem surgido em público os as vestes tradicionais femininas, o ‘Shalwar Kameez’, o conjunto de calça e túnica, ou vestido.

Nesta que tem sido uma viagem muito emocional para William, onde tem encontrado grandes amigos da sua mãe, a princesa Diana, como o primeiro-ministro do país, Imran Khan Niazi, e visitado locais que Lady Di visitou quando esteve no país, por três vezes, a última das quais no ano em que tragicamente faleceu, em agosto de 1997.

O Reino Unido e o Paquistão tem uma relação antiga, contudo esta viagem que tem como objetivos a sensibilização para a educação e a implementação de medidas para combater as alterações climáticas é a mais complexa por razões de segurança, de acordo com o Palácio de Kensington.

A mesquita Badshahi e o Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital foram dois desses locais que os príncipes foram. O casal tem passado por várias cidades, desde a capital, Islamabad, a cidade de Lahore, a região rural do Norte e as regiões fronteiriças do Oeste.

O hospital trata também crianças que sofrem de cancro e os duques de Cambridge estiveram a visitar esses meninos.

Um dos momentos descontraídos foi uma partida de críquete, National Cricket Academy onde Kate Middleton demonstrou mais uma vez as suas habilidades desportivas.

Noutra ocasião, os duques foram os convidados de uma festa de anos de uma criança na SOS Children’s Village, uma organização social que acolhe meninos em situação de risco, dando-lhes um lar e uma ‘mãe’.

Nesta viagem, todos os modelos escolhidos por Kate correram mundo e muitas vezes foram comparados aos que a princesa Diana usou das vezes que esteve neste país.

Veja os looks que a mulher do príncipe William elegeu para esta viagem tão especial.

