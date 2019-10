Fotogaleria: Justin Bierber mostra a sua mansão de casado

O cantor abre as portas da casa onde vive com a mulher Haley, em Beverly Hills, mostrando as divisões e a decoração. Quer comprar? Custa mais de 8 milhões.

Depois das fotografias do casamento, foi a vez do cantor mostrar aos fãs pormenores da sua casa.

Justin e Hailey Bieber continuam a querer partilhar com os fãs alguns momentos da sua vida a dois. Depois das fotografias do cerimónia religiosa do seu casamento, no final de setembro, partilhadas por Hailey Bieber nas suas redes sociais, agora foi a vez do cantor satisfazer a curiosidade dos seus seguidores e dar a conhecer o partes do interior da mansão onde vive.

Nas imagens, é possível ver a sala, a cozinha ou escadas que dão acesso a um andar superior assim como a respetiva decoração, onde se destacam uma coleção de skates - pendurada numa parede - e vários peluches.

O motivo, no entanto, parece não ser apenas partilhar com os fãs o seu espaço privado. O cantor canadiano sugere estar a ponderar colocar à venda a mansão onde vive atualmente com Hailey Baldwin, em Beverly Hills, na Califórnia.

"Acho que quero vender a minha casa em Beverly Hills", escreveu Bieber numa das fotos, que partilhou no seu Instagram, e onde é possível ver parte da cozinha.

O cantor dá a entender também que, a vender a casa - embora muitos comentários denunciem desconfiança face à sua real intenção - irá vendê-la com "toda mobília incluída" e pede para os possíveis interessados fazerem uma oferta.



Mais de 8 milhões de euros

Mas o valor estimado da venda poderá afastar alguns. É que o casal comprou a imóvel no início deste ano por 8,5 milhões de dólares (7,7 milhões de euros), um pouco abaixo do valor da oferta.

A mansão estava à venda por 8,9 milhões de dólares (8 milhões de euros) e, no anúncio era descrita como uma mansão que "combina ao glamour da velha Hollywood com o estilo de vida casual da Califórnia".

Caso o Justin e Hailey Bieber decidam mesmo vender a casa, com objetos incluídos - e com valor para potenciais colecionadores, o preço poderá ser superior.



Agora espreite a mansão dos recém-casados.

