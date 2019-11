A grande família Grão-Ducal reuniu-se no Castelo de Colmar-Berg e na Philharmonie Luxembourg houve uma homenagem pública.

Radio Latina 20

Fotogaleria. Celebrações do 100º aniversário da 'coroação' da Grã-Duquesa Charlotte

A grande família Grão-Ducal reuniu-se no Castelo de Colmar-Berg e na Philharmonie Luxembourg houve uma homenagem pública.

O centenário do aniversário da ascensão ao trono da Grã-Duquesa Charlotte foi celebrado com pompa e circunstância pela família real do Luxemburgo.

Na terça-feira, dia 26, os Grão-Duques Henri e Maria Teresa receberam na Philharmonie Luxembourg convidados de várias áreas, desde familiares, onde estavam os seus filhos e esposas e outros parentes, a políticos, personalidades públicas entre outros.

No dia seguinte, dia 27, a grande família Grão-Ducal reuniu-se no Castelo de Colmar-Berg para nova celebração em honra da sua antepassada, a Grão-Duquesa Charlotte.

Veja as fotos das duas festas.

20

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Pierre Matgé Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé