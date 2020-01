Os Grão-Duques receberam o cardeal Hollerich, o primeiro-ministro e outras personalidades relevantes na vida do país para um brinde a 2020.

Fotogaleria. As Boas-vindas ao Ano Novo no Palácio

As portas do Palácio do Grão-ducado abriram-se para uma receção especial: a das boas-vindas ao ano de 2020. O Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa convidaram altos representantes de todas as áreas do país, desde Igreja, parlamento à diplomacia para um brinde ao Ano Novo nos salões do Palácio.

A indumentária foi de gala. O cardeal e arcebispo do Luxemburgo Jean-Claude Hollerich e o primeiro-ministro Xavier Bettel marcaram presença, além da família real.

