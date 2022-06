A ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, qualificam a situação sanitária atual de “satisfatória”.

Atualidade em síntese 01 JUN 2022

Fim do uso de máscara nos transportes públicos poderá vir a entrar em vigor já na próxima semana

A lei sobre a abolição da obrigação do uso de máscara de proteção nos transportes públicos deverá, em princípio, ir a votos no Parlamento na próxima semana, para entrar logo em vigor. Uma informação avançada após a reunião, esta terça-feira, da Comissão da Saúde.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, qualificam a situação sanitária atual de “satisfatória”, uma vez que, neste momento, são apenas três as pessoas internadas no hospital devido à covid-19.

Os deputados da oposição saudaram o fim do uso da máscara nos transportes públicos, mas quiseram saber por que razão não está previsto abolir também outras medidas restritivas. É o caso, por exemplo, das regras que estão em vigor nas prisões do país.

A ministra da Saúde frisou que o conjunto de medidas que ainda se mantém vai ser analisado nos próximos dias, sendo que um novo projeto de lei deverá seguir rapidamente. Essas restrições dizem respeito às prisões, hospitais, lares ou ainda ao isolamento de pessoas infetadas.

Relativamente à abolição das máscaras nos transportes públicos, o Conselho de Estado está prestes a emitir o seu parecer, sendo que o projeto de lei deverá ir a votos na próxima semana.

Varíola dos macacos. Luxemburgo vai declarar 21 dias de quarentena para infetados

O Luxemburgo vai declarar 21 dias de quarentena para as pessoas infetadas com a varíola dos macacos.

Até ao momento não há registo de casos desta doença viral, mas se surgirem, o Ministério da Saúde garante que as pessoas infetadas vão ficar em isolamento três semanas, que corresponde ao tempo de incubação da doença.

A doença já chegou à Alemanha, com 25 casos, à França, com 17 e à Bélgica, com 8 pessoas infetadas. Segundo refere a ministra da tutela, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar ao CSV, o Luxemburgo já a preparar-se para a possibilidade de a doença chegar ao país.

O Ministério da Saúde recomenda as pessoas com sintomas suspeitos de varíola dos macacos a dirigirem-se ao Centro Hospitalar do Luxemburgo. Entre os sintomas estão erupções cutâneas, febre, dor de cabeça, dores musculares, sonolência, gânglios linfáticos inflamados, fraturas e fadiga.

Maternidade de Ettelbruck reabriu esta manhã

A maternidade de Ettelbruck, que esteve temporariamente encerrada durante dois meses, reabriu esta manhã, mais precisamente às 6 horas.

O centro tinha fechado portas a 4 de abril devido à falta de pediatras especializados em neonatologia para garantir os serviços de urgência nos partos.

Durante dois meses as grávidas prestes a dar à luz nesta maternidade foram encaminhadas para outras instituições na capital como o Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) ou a maternidade de Kirchberg (Bohler).

Para que a maternidade de Ettelbruck pudesse reabrir foram elaboradas várias medidas, nomeadamente foi formada uma equipa de reanimação pronta a intervir em caso de necessidade. Também está garantida uma transferência de urgência para o serviço de neonatologia do CHL, sendo que foi assinado um acordo com o Centro Hospitalar da capital.

Num comunicado, os responsáveis do Centro Hospitalar do Norte dizem-se satisfeitos e aliviados com esta reabertura da maternidade.

Bettel: "Corremos o risco de a inflação não poder ser travada. É uma realidade"

Decidido o sexto pacote de sanções à Rússia - com o embargo ao petróleo como o ponto mais importante da decisão - em Bruxelas discutiu-se a forma de reduzir a dependência da energia russa. Xavier Bettel recordou que reduzir a dependência dos combustíveis fósseis era já um objetivo da União Europeia antes da guerra.

Após a reunião do Conselho Europeu, o primeiro-ministro luxemburguês sublinhou que é preciso diversificar os recursos energéticos primeiro. Acrescentando que não se pode confiar numa única solução, uma vez que é preciso reduzir os preços a longo prazo e ter alternativas se uma cadeia de abastecimento for de repente quebrada.

Sobre o fantasma da escassez de alimentos, Xavier Bettel disse que a UE está a pensar em soluções para retirar os cereais da Ucrânia de maneira segura, apesar de não confiar que Moscovo vá dar as garantias necessárias para que tal aconteça.

Na próxima Cimeira Europeia, em junho, os Chefes de Estado e de Governo vão debater a situação dos países que querem ser membros da UE e as propostas do Presidente francês Emmanuel Macron para uma União com diferentes níveis de integração.

Residentes do Luxemburgo preferem centros comerciais

Mais de seis residentes em cada 10 frequentam um centro comercial pelo menos uma vez por mês no Luxemburgo, contra dois em cada dez que preferem as ruas com comércio. Este dado foi revelado por um estudo realizado pela agência imobiliária CBRE.

A empresa sondou à volta de mil residentes durante o primeiro trimestre deste ano e 61% dos sondados afirmam frequentar um centro comercial pelo menos uma vez por mês. 49% dizem ver as lojas nas ruas comerciais do país.

Dado interessante, os restaurantes são ainda mais populares que os centros comerciais, uma vez que 67% dos inquiridos dizem ir ao restaurante pelo menos uma vez por mês. Os supermercados constam, evidentemente, no topo da lista, com 98% de visitas.

O estudo também aponta que as compras reais predominam sobre as compras virtuais, mesmo se a diferença é cada vez mais pequena. 37% dos sondados dizem comprar pelo menos uma vez por mês roupa de forma online.

Ainda relativamente aos centros comerciais, o centro comercial Belval Plaza é o que acolhe mais pessoas, com 6,8 milhões de visitantes. Segue-se a Belle-Étoile (6 milhões) e em terceira posição a Cloche d’Or.

Yuriko Backes em missão financeira a Espanha

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, efetua uma missão financeira entre esta quarta e quinta-feira à capital espanhola, Madrid.

A governante vai participar num seminário organizado pela agência Luxembourg for Finance e dirigida aos profissionais do setor financeiro de Madrid.

Yuriko Backes vai também encontrar-se com a vice-presidente do Governo espanhol e Ministra da Economia, Nadia Calviño.

A13. Rampa de Frisange deve ser inaugurada em breve

O acesso à autoestrada A13, em Frisange, em direção a Mondorf vai ser inaugurada em breve.

Aquela ligação estava fechada há quase vinte anos, devido a uma longa disputa judicial entre o Estado e o alegado proprietário do terreno onde foi construído o acesso.

Em dezembro, o Tribunal de Recurso do Luxemburgo confirmou que o Estado era de facto o proprietário do terreno, possibilitando a abertura deste troço.

Os trabalhos de reabilitação começaram no início de maio e deverão estar concluídos no início de junho. Falta, no entanto, saber a data da abertura.

Esta ligação vai beneficiar não só aos habitantes de Frisange, como também aos trabalhadores transfronteiriços.

Rússia diz que cabe a Kiev e ao Ocidente resolver a crise alimentar global

A Rússia disse que apenas Kiev e o Ocidente podem agir para permitir as exportações de cereais ucranianos e russos, bloqueados desde o início da invasão russa da Ucrânia e que aumentam o risco de uma crise alimentar global.

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, o Ocidente pode “divulgar a questão da segurança alimentar” ou “resolver esse problema com medidas concretas”.

Sergei Lavrov pediu aindaà Ucrânia, que enfrenta a invasão russa há três meses, para desminar as suas águas territoriais à volta dos seus portos, para permitir que navios carregados de cereais passem pelo mar Negro.

O conflito na Ucrânia perturbou o equilíbrio alimentar global e está a levantar temores de uma crise que afetará em particular os países mais pobres.

A Ucrânia, grande exportadora de cereais, especialmente milho e trigo, tem a sua produção bloqueada devido aos combates.

Por sua vez, a Rússia, outra potência neste setor, não pode vender a sua produção e os seus fertilizantes por causa das sanções ocidentais que afetam os setores financeiro e logístico. Os dois países produzem um terço do trigo do mundo.

Francês Benzema eleito melhor futebolista da temporada 2021/22

O futebolista internacional francês Karim Benzema foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões 2021/22 por um conjunto de peritos da UEFA, anunciou o organismo que rege o ‘desporto-rei’ na Europa.

O avançado de 34 anos do Real Madrid, que conquistou sábado o máximo título continental pela décima-quarta vez, em Paris, diante do Liverpool (1-0), foi o melhor marcador da competição, com 15 golos, incluindo dois ‘hat-tricks’ (três golos no mesmo jogo) e um ‘bis’ (dois).

Benzema, que celebrou a sua quinta ‘Champions’, está entre os melhores marcadores de sempre da prova mais importante da UEFA, só atrás do português Cristiano Ronaldo (140) e do argentino Messi (125), em igualdade com o polaco Lewansowski (86).

Roland Garros. Nadal elimina Djokovic rumo às 'meias'

O tenista espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos de Roland Garros, qualificou-se para a meia-final do segundo ‘Grand Slam’ da temporada, ao bater o número um mundial Novak Djokovic, em quatro ‘sets’.

O número cinco mundial confirmou a sua supremacia na terra batida parisiense, onde já se sagrou campeão em 13 ocasiões, impondo-se ao campeão em título por 6-2, 4-6, 6-2 e 7-6, em quatro horas e 12 minutos.

Nadal, recordista de títulos do ‘Grand Slam’ (21) e vencedor do Open da Austrália deste ano, apurou-se pela décima-quinta vez para as ‘meias’ em Paris, indo defrontar o alemão Alexander Zverev, que afastou o também espanhol Carlos Alcaraz.

Redação Latina | Lusa | Foto AFP