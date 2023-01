O fim da pandemia ainda não foi decretado. Palavras da ministra da Saúde, Paulette Lenert (LSAP), quando questionada sobre o porquê de as autoridades de saúde continuarem a publicar os dados diários da covid-19 no site.

“Fim da pandemia ainda não foi decretado”, lembra Paulette Lenert

O fim da pandemia ainda não foi decretado. Palavras da ministra da Saúde, Paulette Lenert (LSAP), quando questionada sobre o porquê de as autoridades de saúde continuarem a publicar os dados diários da covid-19 no site.

A questão partiu do deputado Gusty Graas (DP), fazendo referência ao anúncio feito pelas autoridades de saúde em maio do ano passado, em como a partir daquele momento os dados diários da covid-19 deixariam de ser publicados. Mas, facto é que continuam a der disponibilizados todos os dias no site covid19.lu.



E a razão é simples. A ministra explica que os números têm de ser recolhidos para que se possa monitorizar a situação, não só a nível nacional, mas também a nível europeu e internacional. E foi isto que levou o Governo a decidir colocar os dados também à disposição do grande público.

A ministra da Saúde aproveita para lembrar que, “até agora, a Organização Mundial de Saúde (OMS) não decretou o fim da pandemia da covid-19”.

Covid-19 provocou cinco mortes na semana passada no Luxemburgo Há menos casos de covid-19 diagnosticados, mas o país lamenta cinco mortes associadas à doença na semana passada (de 16 a 22 de janeiro). O número semanal de novas infeções de covid-19 caiu 16,6%, de 660 para 550 casos. No entanto, cinco pessoas morreram com ou por causa desta doença viral. A idade média das vítimas é de 74 anos. Na semana passada, a covid-19 levou a 12 hospitalizações, nehuma nos cuidados intensivos.

Psicoterapia. Poderão ser reembolsadas até 147 sessões

As consultas de psicoterapia começam a ser reembolsadas no próximo dia 1 de fevereiro.

A terapia poderá ser prolongada até cinco vezes, ou seja, um paciente pode ser reembolsado até 147 sessões ao longo de 10 anos.

Praticam-se menos cesarianas no Luxemburgo

Em 2020, nasceram no Luxemburgo 7.523 bebés, das quais 71,2% (5.354) por parto normal e 28,8% (2.169) por cesariana. A taxa de cesarianas tem diminuído ao longo dos anos. Entre 2014 e 2016, situava-se acima dos 32%.

Estes dados foram divulgados pelos ministros da Saúde e da Segurança Social, Paulette Lenert e Claude Haagen, respetivamente. Com mais de 28% de cesarianas, o Grão-Ducado situa-se acima da média europeia de 26%.

A Noruega é o Estado-membro que regista menos partos cirúrgicos, com a percentagem a rondar os 16,4%. Já Chipre é o que regista a taxa de cesarianas mais elevada, ou seja mais de metade dos partos. Em 2020, a taxa foi de 53,1%.

Surto de gripe aviária detetado em Lellingen

As autoridades veterinárias confirmaram esta sexta-feira um surto de gripe aviária (vírus tipo H5N1) em aves de capoeira mantidas em Lellingen, no norte do país.

Para evitar a propagação ou aparecimento de novos surtos, as autoridades veterinárias pedem aos detentores de aves que mantenham os animais em instalações fechadas ou, pelo menos, protegidas com redes para evitar o contacto com aves selvagens. Já a alimentação e rega devem ser feitas em locais não acessíveis a aves selvagens.

Qualquer mortalidade anormal de aves de capoeira deve ser comunicada a um veterinário. Mas lembramos: o consumo de ovos e carne de aves de capoeira não constitui um risco para a saúde pública.

Banco russo sai do Luxemburgo devido a “riscos geopolíticos”

Uma das instituições bancárias que deixou o Luxemburgo no ano passado é russa e o seu fecho é uma consequência da agressão da Rússia contra a Ucrânia.

Um milhão de euros por ano? 37 banqueiros ganham isso e muito mais no Grão-Ducado Trinta e sete. É o número exato de funcionários de bancos no Luxemburgo que ganharam mais de um milhão de euros em 2021.

No seu último boletim de conjuntura, o Statec indica que o número de bancos a operar no Grão-Ducado passou de 124 para 122, entre 2021 e 2022. Uma das instituições que deixou a praça financeira luxemburguesa é o banco russo RCB Bank, que, segundo o Statec, “cessou as suas atividades bancárias em junho devido aos riscos geopolíticos que pesavam sobre as suas operações desde a invasão da Ucrânia pela Rússia”.

Além destas dois casos, houve no ano passado o registo de dois novos bancos no país e a saída de quatro estabelecimentos.

Agentes imobiliários no desemprego parcial?

Cerca de 400 agentes imobiliários poderão ter de ficar em desemprego parcial nos próximos meses. Trata-se de 30% a 40% de todos os trabalhadores do setor.

Numa entrevista à rádio 100,7, o presidente da Câmara Imobiliária, Jean-Paul Scheuren, disse que as agências estão a enfrentar dificuldades devido à quebra nas vendas de casas e não têm reservas para compensar as perdas.

As modalidades de acesso ao mecanismo de desemprego parcial estão a ser analisadas. Mas a medida poderá ser necessária para fazer face à inflação e às consequências da guerra na Ucrânia.

“Jogo responsável”. Lotaria Nacional entre os melhores alunos europeus

A Lotaria Nacional obteve uma nova certificação de “Jogo responsável”. Trata-se da quinta distinção do género, atribuída pela European State Lotteries and Toto Association. É valida por três anos, mas, durante esse perído, será sujeita a auditorias e controlos.

Petição quer proibição das máquinas de jogo em cafés Muitos infratores são apanhados, levados a tribunal e condenados a multas, mas nem por isso desistem, numa espécie de jogo do gato e do rato com os inspetores, que os controlam.

Numa nota enviada às redações, a Lotaria Nacional frisa foi que “está entre os melhores alunos europeus” nesta matéria, tendo sido uma das primeiras lotarias europeias a receber este selo, que descreve como um “reconhecimento”.

A empresa garante respeitar um quadro de regras muito rigorosas para prevenir os riscos ligados ao jogo excessivo, que vai desde a conceção à comercialização dos jogos, passando ainda pela formação dos revendedores. Em causa estão medidas de proteção dos apostadores, mecanismos de moderação do jogo excessivo e linhas diretrizes para uma publicidade responsável.

Athome. Procura de casa para arrendar está em alta devido a dificuldades de acesso ao crédito habitação

O aumento das taxas de juro para créditos à habitação está a mexer com as tendências do setor nacional do imobiliário. De acordo com o portal Athome.lu, os preços do bens imobiliários publicados no site aumentaram em média 5,6% no ano passado face a 2021. Nos anos anteriores a 2022, o aumento representava dois dígitos.

Index. Rendas tidas em conta, preços da habitação não A indexação dos salários e pensões depende da evolução dos preços, mas os da habitação não contam.

Esmiuçando os dados, observa-se que no primeiro trimestre do ano passado, o aumento dos preços das casas e apartamentos foi significativo, ultrapassando os 10%, no entanto, essa taxa foi diminuindo ao longo do ano. Ao ponto que nos últimos três meses do ano, os preços aumentaram ‘apenas’ em média 1%.

Olhando para as diferentes regiões, foi no norte do país que se registou os maiores aumentos de preços: mais 8,2% para os apartamentos e até 12,8% para as casas. Em contrapartida, foi no centro do Grão-Ducado que houve os aumentos menos acentuados.

Relativamente ao arrendamento, o portal athome diz que o volume de anúncios diminuiu no ano passado de 32% em comparação com 2021. No entanto, a procura aumentou consideravelmente de 73%. Consequência: há mais procura do que oferta, o que faz aumentar as rendas no país. As pessoas optam por ter de arrendar devido ao aumento das taxas de juro, que dificulta a obtenção de um empréstimo junto das instituições bancárias.

Ensino multilingue luxemburguês poderá ser um modelo para Bruxelas

Como é que crianças que não falam francês, alemão e luxemburguês são enquadradas no ensino luxemburguês? E como garantir um ensino eficaz face a uma diversidade linguística cada vez maior? Estas foram algumas das questões abordadas num encontro entre parlamentares luxemburgueses e parlamentares da Comunidade da Flandres de Bruxelas.

Luxemburgo. Será que os alunos têm demasiados trabalhos de casa? O presidente da FAPEL diz que se deve olhar para a questão não só em termos de quantidade, mas também de conteúdo. E defende trabalhos de casa mais informais, como por exemplo pedir aos alunos que discutam um determinado tema com a família, à hora de jantar.

Os deputados do Luxemburgo e da Bélgica encontraram-se com alunos de professores de turmas de acolhimento numa escola primária em Limpertsberg e na escola internacional Gaston Thorn.

Os deputados de Bruxelas declaram-se “impressionados” com as estruturas existentes no Grão-Ducado, conseguindo adaptar-se às necessidades dos alunos. Para os deputados belgas, o ensino das línguas praticado no Luxemburgo poderia servir de modelo para a região de Bruxelas, que também se caracteriza por uma grande diversidade de línguas e de comunidades.

Esch-sur-Alzette. Xavier Bettel na cerimónia em memória das vítimas do Holocausto

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, participa na cerimónia comemorativa do dia internacional dedicado à memória das vítimas do Holocausto. O evento é organizado esta sexta-feira, na place de la Synagogue, em Esch-sur-Alzette.

A Assembleia-Geral das Nações Unidas escolheu a data de 27 de janeiro para estabelecer o dia internacional dedicado à memória das vítimas do Holocausto.

Nesse dia, em 1945, aconteceu a libertação do campo de concentração e extermínio nazista de Auschwitz-Birkenau, no sul da Polónia.

Autoridades em alerta de poluição no rio Sûre

O rio Sûre está sob vigilância das autoridades desde terça-feira, depois de detetados vestígios de derrame de combustível em Rombach-Martelange, na fronteira da Bélgica com o Luxemburgo. Não há, para já, o risco iminente de contaminação da água potável.

Ainda não é conhecida a origem exata da descarga, mas já foi lançada uma investigação pelas autoridades belgas para determinar as razões que levaram ao derrame.

Do lado luxemburguês, foram criadas barreiras para limitar a propagação do combustível derramado, mas estas não foram suficientes devido ao nível elevado do caudal do rio.

Dois peões feridos após serem atropelados

Dois peões foram atropelados na tarde de quinta-feira, nas estradas luxemburguesas.

O boletim da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) dá conta de um atropelamento na rue des Romains, na cidade do Luxemburgo, e de outro na avenue des Allies, em Ettelbrück.

O relatório revela que ambos os peões ficaram feridos.

Gasóleo está mais barato

O preço do gasóleo baixou esta sexta-feira.

Este combustível custa agora 1,653 euros por litro, menos 5,4 cêntimos do que ontem.

Saldos terminam no sábado

Os saldos de inverno terminam este sábado e, depois disso, as lojas do país só podem voltar a usar o termo “saldos” em junho.

Saldos. Duração, devoluções, preços e outras regras Está aberta a corrida às promoções. Mas há regras.

Fora das épocas de saldos definidas, a lei diz que os comerciantes não podem usar a palavra “saldos” para designar eventuais promoções. Os descontos podem ser propostos a qualquer altura, mas têm de estar identificados como tal.

Note-se que cada época de saldos não pode exceder quatro semanas, pelo que a atual temporada chega então ao fim amanhã. Entretanto, os saldos de verão já têm data marcada. Começam a 24 de junho e terminam a 22 de julho.

