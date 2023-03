Mais de 1.800 pessoas já assinaram uma petição pelo fim da obrigatoriedade da máscara de proteção nos lares de idosos.

Atualidade em síntese 02 MAR 2023

Fim da obrigatoriedade da máscara cirúrgica nos lares de idosos?



Para a autora da petição, Priscilla Fosso, após três anos, está na hora de os residentes dos lares poderem voltar a ver as caras dos funcionários.



A autora da iniciativa chama a atenção para as pessoas com problemas auditivos que, por causa da máscara, não podem ler os lábios dos funcionários, o que muitas vezes dificulta a comunicação.

Priscilla Fosso destaca também a saúde dos próprios funcionários que, segundo diz, “devem poder voltar a respirar normalmente”. Considera que usar a máscara oito horas por dia, 40 horas por semana, tem um “impacto no moral e o moral tem um impacto na saúde”. A autora da petição pede assim que a normalidade regresse também aos lares de idosos.

Março azul. Mês dedicado à sensibilização do cancro colorretal

Março é o mês de sensibilização sobre o cancro colorretal. Se for diagnosticado a tempo, este tipo de cancro tem um tratamento menos severo e tem 90% de hipóteses de cura.

Razões que levam o Ministério da Saúde a promover durante este mês uma campanha de sensibilização. No Luxemburgo, o cancro colorretar é o segundo mais comum entre as mulheres e os homens, e o segundo que mais mata.

O Governo criou um programa de rastreio há dois anos ao qual a população pouco adere. Em cerca de 150 mil convites enviados por correio, apenas 33% fazem o exame de rastreio. As autoridades sublinham que, na maior parte dos casos, não há sintomas na fase inicial da doença. Diagnosticados e tratados a tempo, nove em cada dez casos são curáveis.

O que dizem os utentes sobre os transportes públicos

Satisfeitos com a gratuitidade, menos contentes com os atrasos, ansiosos por mais linhas de tram. A Rádio Latina andou pelo bairro da estação da capital para saber o que pensam os utentes sobre os transportes públicos, que há três anos são gratuitos no Luxemburgo.

Alguns andam de autocarro, comboio ou elétrico por opção, outros porque não têm escolha. Uma das principais queixas prende-se com os atrasos. Há também quem reivindique mais linhas e autocarros mais limpos. A gratuitidade, em vigor desde 1 de março de 2020, cativou novos utentes.

Apesar de atrasos, obras e transportes à pinha nas horas de ponta, o serviço luxemburguês de transportes públicos parece agradar. Oiça aqui as opiniões de rua.

Petição quer doação de dias de folga entre colegas de trabalho

E se pudéssemos doar dias de férias a um colega de trabalho? Uma nova petição pública, disponível no site do Parlamento, defende essa possibilidade.

Para Xavier Rolland, autor da iniciativa, autorizar a doação de dias férias entre empregados de uma empresa seria uma forma de, por exemplo, ajudar uma pessoa a ter mais tempo para cuidar de um familiar doente ou em situação de dependência.

No texto da petição, o autor dá o exemplo dos trabalhadores que, quando não tiram todos os dias de folga, não têm outra escolha a não ser passá-los para uma espécie de ‘conta poupança’ de férias. Por essa razão, propõe outra solução: permitir-lhes fazer uma doação desses dias a quem precisa para poder, por exemplo, cuidar de um filho doente.

Motoristas de autocarro comentam horas de serviço, agressões e 12 dias de trabalho

A Rádio Latina entrou em alguns dos autocarros que param em frente à estação ferroviária da cidade do Luxemburgo. À margem do Linha Aberta desta quinta-feira, sobre a profissão de motorista, questionámos os condutores sobre a proposta de Bruxelas dos 12 dias consecutivos de trabalho, as agressões e o que deve mudar na profissão.

Em relação à proposta da Comissão Europeia, os condutores com quem falámos são unânimes: 12 dias a conduzir sem descanso poderá colocar em risco a segurança de motoristas e passageiros.

Sobre a gratuitidade dos transportes públicos, em vigor há três anos, um dos condutores que falou à Rádio Latina, saudou a medida. No que toca a agressões, situação que tem sido denunciada pelos sindicatos, quase todos têm conhecimento de colegas que já foram agredidos.

Apesar de as regras variarem de empresa para empresa, o total de horas passadas no autocarro – que inclui o tempo de condução e as pausas obrigatórias – é um dos aspetos da profissão onde os motoristas gostariam de ver melhorias. Oiça aqui as opiniões de rua.

Luxemburgo e Portugal financiam dois projetos cinematográficos

O fundo de co-desenvolvimento Luxemburgo-Portugal para projetos audiovisuais vai apoiar dois projetos cinematográficos com um valor total de 100 mil euros. Esta iniciativa foi criada em 2021 e junta o Film Fund Luxembourg e o Instituto do Cinema e do Audiovisual de Portugal.

Os projetos selecionados são a série de ficção "Desassossego", dirigida por Joana Rocha de Bastos Rodrigues e Frederico Cerejeiro. Este trabalho inclui várias participações, incluindo a historiadora brasileira-luxemburguesa Dominique Santana e o ator Fábio Godinho. A subvenção da parte do Luxemburgo é de 20 mil euros e de Portugal 30 mil euros.

O segundo projeto selecionado é a longa-metragem "Medo do Desconhecido", de Edgar Pêra, co-produzido pela luxemburguesa Wady Films pela portuguesa 'Bando À Parte'. A subvenção do Luxemburgo é de 25 mil euros do Luxemburgo e 25 mil de Portugal.

Juventude ecologista reivindica produtos biológicos sem IVA

Déi Jonk Gréng (Os Jovens Verdes, em português) desafiam o ministro da Agricultura, Claude Haagen (LSAP), a passar “finalmente das promessas aos atos”. A juventude ecologista lembra que o Governo está longe de atingir o objetivo de dedicar 20% das terras agrícolas nacionais à produção biológica. A meta deve ser atingida até 2025 e atualmente a percentagem de produção biológica é de 6,3%.

A juventude ecologista exige que o ministro da Agricultura elabore um plano de urgência em prol da agricultura biológica, para que o Luxemburgo atinja o objetivo dos 20%.

Abolir o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) para os produtos biológicos é uma das medidas que deveria, segundo o partido, constar no plano de urgência, considerando que iria incentivar o consumidor a comprar este tipo de produtos.

Refugiados não criam penúria de quartos de hotel para turistas

Não há falta de quartos de hotel para os turistas devido à presença de refugiados. Esta é a resposta dos ministros Lex Delles e Jean Asselborn à pergunta parlamentar do partido ADR, que se questionava se a utilização de quartos de hotel para acolher refugiados não iria prejudicar o setor do turismo.

Os ministros do Turismo e da Imigração respetivamente informam que atualmente há cinco hotéis no Luxemburgo que acolhem pessoas que pediram proteção internacional. Na resposta parlamentar não se fica a saber quantas famílias de requentes de asilo vivem atualmente nessas cinco estruturas hoteleiras.

Em 2013, o Luxemburgo disponha de 7.862 quartos de hotel, cainado para para 7.678 em 2022. Em dez anos, o número de quartos disponíveis diminuiu de 200 unidades.

Criança gravemente ferida após ser atropelada em Dudelange

Uma criança ficou gravemente ferida após ter sido atropelada por um veículo, esta quarta-feira, ao meio-dia, na rua de Bettembourg, em Dudelange.

Não há mais pormenores sobre as circunstâncias do acidente.

A criança ficou gravemente ferida e foi assistida no local pelos serviços de emergência e depois transportada para a clínica pediátrica KannerKlinik. O acidente está a ser investigado.

Detido presumível assaltante de joalharias

Um homem, de 65 anos, suspeito de ter assaltado à mão armada duas joalharias foi detido. O primeiro assalto remonta a 20 de dezembro do ano passado, na cidade do Luxemburgo, e o segundo assalto a 17 de janeiro, em Differdange.

Segundo as autoridades policiais, o homem fugiu para Hamburg, na Alemanha, após o segundo assalto, mas acabou por se entregar na esquadra da polícia naquela localidade. A 22 de fevereiro, o suspeito foi extraditado da Alemanha para o Luxemburgo, no âmbito de um mandado de captura europeu.

No Luxemburgo, o homem foi apresentado a um juiz de instrução e aguarda julgamento em prisão preventiva.

Mais seis veículos de socorro enviados para Ucrânia

Uma segunda caravana de camiões de bombeiros e ambulâncias partiu esta quarta-feira do Luxemburgo com destino à Ucrânia. De acordo com a associação Lukraine, foram doados cinco camiões de bombeiros e uma ambulância no valor total de 210 mil euros.

Um dos camiões de bombeiros foi oferecido pela comuna de Dudelange e os restantes foram comprados com doações recolhidas através da campanha "Ukraine is calling". Os veículos vão ser entregues aos quartéis de bombeiros de Kharkiv, Dnipro e Sumy.

Antes deste envio, o Luxemburgo tinha entregado 12 ambulâncias e quatro camiões de bombeiros em dezembro de 2022. A campanha "Ukraine is calling" tem como objetivo angariar 10 milhões de euros para comprar 112 camiões de bombeiros e ambulâncias para apoiar os serviços de emergência ucranianos e o sistema médico.

Luxemburgo apoia projetos de reconstrução na Ucrânia com 2 milhões de euros

O Luxemburgo vai apoiar os projetos do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), com um valor de dois milhões de euros para o corrente ano de 2023. O anúncio foi feito pela ministra das Finanças, Yuriko Backes, após a reunião de trabalho, na segunda-feira, com a presidente do banco, Odile Renaud-Basso.

Segundo uma nota do Ministério das Finanças, este montante vai servir para apoiar os projetos do banco na Ucrânia e noutros países afetados pela guerra. Em 2022, o BERD atingiu um volume de investimento recorde na Ucrânia de quase 1,7 mil milhões de euros, incluindo o apoio à segurança energética e alimentar, ao comércio e às infraestruturas.

Para 2023, o BERD planeia investir mais 1,5 mil milhões de euros na Ucrânia. Ao todo, o banco tem investimentos acumulados naquele país superiores a 18 mil milhões de euros.

UE propõe destinar 1.000 ME para fornecer munições “com urgência” a Kiev

Os Estados-membros da União Europeia (UE) foram instados a destinar 1.000 milhões de euros em março, para honrar o compromisso de fornecer “com caráter de urgência” as munições solicitadas pelas Forças Armadas ucranianas.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, recomenda, num documento consultado pela agência AFP, que se destinem mil milhões de euros da dotação do Fundo Europeu de Apoio à Paz, para a compra de projéteis utilizados pela artilharia ucraniana.

Nas últimas semanas, a Estónia lançou a ideia de os países da UE fazerem compras conjuntas de armas para a Ucrânia, para que Kiev se possa defender da invasão russa.

