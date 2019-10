O festival traz nove filmes ao Luxemburgo. A abertura está marcada para o dia 8 de novembro, com o filme "Gelo", no cinema Utopia, com a presença dos realizadores Luís Galvão Teles e Gonçalo Galvão Teles.

Filme sobre romance de Sá Carneiro em destaque no festival de cinema português

O festival traz nove filmes ao Luxemburgo. A abertura está marcada para o dia 8 de novembro, com o filme "Gelo", no cinema Utopia, com a presença dos realizadores Luís Galvão Teles e Gonçalo Galvão Teles.

O filme biográfico "Snu", sobre o romance entre o antigo primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro e a companheira Snu Abecassis é um dos destaques da edição deste ano do Festival de Cinema Português no Luxemburgo, a ter lugar entre os dias 8 e 16 de novembro.

Ao todo, o festival traz nove filmes, que vão ser projetados em três salas da capital: cinema Utopia, Cinemateca e Centro Cultural/Instituto Camões.

Além do filme "Snu", da realizadora Patrícia Sequeira, que encerra o festival a 16 de novembro na Cinemateca, o cartaz inclui as películas "Gelo", "Tabu", "Pedro e Inês", "Refrigerantes e canções de amor", "São Jorge", "Faz-me companhia", "Correspondências" e "Cruzeiro Seixas: As cartas do rei Artur".

A abertura do festival está marcada para o dia 8 de novembro, com o filme "Gelo", na sala 1 do cinema Utopia, com a presença dos realizadores Luís Galvão Teles e Gonçalo Galvão Teles.

O festival é organizado pela Embaixada de Portugal no Luxemburgo, em colaboração com o Instituto Camões, contando com o apoio mediático da Rádio Latina.



O programa completo pode ser consultado no site www.vdl.lu.

HB