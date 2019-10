Filme sobre o Zé Pedro vence prémio do público no Doclisboa

Realizador dedica prémo ao amigo guitarrista: "Obrigado a ti Zepas, este prémio (...) é todo teu, continuas a ser o campeão dos afectos".

O documentário 'Zé Pedro Rock' n' Roll' foi o vencedor do prémio do público (atribuído pelo jornal Público) na edição deste ano do Doclisboa, que terminou este domingo, 27 de outubro, na capital portuguesa.



Realizado por Diogo Varela Silva, o filme sobre o eterno guitarrista dos Xutos & Pontapés, falecido em 2017, que estreou no evento e teve sala esgotada nessa exibição única, foi o mais votado pela assistência do festival, o que teve um significado especial para o autor.

"Muito feliz por este prémio, especialmente por vir do público. Muito obrigado ao Doclisboa, em especial à Cíntia Gil por ter acreditado no filme. O meu obrigado a toda a equipa que me apoio e aceitou fazer este filme nas condições que o fizemos. Obrigado também à RTP e à Câmara Municipal de Lisboa, pelo apoio. Um beijo enorme e a minha eterna gratidão à Cristina Avides, à Família Santos Reis, aos Xutos e a todos os amigos que tornaram possível este filme. Mas acima de tudo obrigado a ti Zepas, este prémio por ser do público é todo teu, continuas a ser o campeão dos afectos", escreveu Diogo Varela Silva na sua página do Facebook, depois de receber a distinção.

E foi de afetos, mas também de saudade que se fez este filme, que chegou a ser falado entre Diogo Varela Silva e Zé Pedro, mas que acabou por se desenvolver já depois da morte deste.

Ainda que não tenha tido a intenção de servir de homenagem póstuma ao músico, o que é facto é que, admite o realizador em entrevista recente à Rádio Latina, o filme ajudou-o a fazer "o processo de luto" e a gerir a ausência do amigo de longa data.

"Acho que foi importante para mim, e até acho que foi importante para o resto das pessoas que ajudaram recolher o material de arquivo [fazer este documentário]. Tivemos que remexer, que mergulhar nisto. A mim ajudou-me realmente a tentar arrumar e a perceber melhor como é que se vai gerir a saudade do Zé Pedro. É um processo de gerir saudades", afirmou sobre o filme que reúne imagens de arquivos públicos e pessoais, assim como testemunhos de amigos e familiares e dos companheiros da sua banda de sempre, os Xutos & Pontapés, entre outras raridades.

Na mesma entrevista à Latina, Diogo Varela Silva falou também sobre as características que tornavam Zé Pedro numa figura apreciada por todos, no tal "campeão dos afetos", como lhe chamou no seu post.

A sua humildade, a partilha, a relação com os fãs e a dele próprio com a música e com os que ele admirava faziam com que soubesse colocar-se no lugar do outro conquistando diferentes gerações de admiradores.

Além disso, era uma espécie de mentor para os músicos mais novos, a quem ajudava a singrar no meio musical."O Zé Pedro sempre ficou muito orgulhoso de ver os colegas bem e estava sempre lá para apoiar (...) Aliás, ajudava a que as coisas acontecessem. Ele foi um grande promotor e grande divulgador de imensas bandas que apareceram. Ele e os Xutos deram sempre a mão e trouxeram sempre para cima projetos que ainda hoje cá estão. Lembro-me perfeitamente dos Ornatos Violeta e até dos Capitão Fausto, que andaram a fazer as primeiras partes deles. Eles sempre tiveram essa coisa de apadrinhar e puxar por quem merecia ser puxado."

'Zé Pedro Rock n'Roll' tem estreia comercial prevista, em Portugal, para o primeiro trimestre de 2020 e o realizador não descarta a hipótese de o documentário poder vir a ser exibido no estrangeiro, incluindo o Luxemburgo: "Estamos abertos a convites (...) basta as pessoas quererem".



