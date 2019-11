Produtor de 'Bohemian Rapsody', sobre Freddie Mercury, estará a trabalhar em produção semelhante sobre o 'Rei da Pop'.

Radio Latina 1

Filme sobre Michael Jackson a caminho de Hollywood

Produtor de 'Bohemian Rapsody', sobre Freddie Mercury, estará a trabalhar em produção semelhante sobre o 'Rei da Pop'.

A história de Michael Jackson poderá ser o próximo grande filme de Hollywood sobre uma estrela da música.

Graham King, produtor de 'Bohemian Rapsody', sobre a vida e carreira do vocalista dos Queen, Freddie Mercury, estará a preparar uma produção semelhante sobre a história do 'Rei da Pop'.

Flickr Creative Commons



Segundo várias publicações americanas da especialidade, citadas pela agência Reuters, King terá já adquirido os direitos das músicas de Michael Jackson, junto do fundo que gere o seu património, para fazer um filme sobre a vida do autor de 'Thriller'.



A narrativa deverá abranger praticamente a vida toda de Michael Jackson, desde a sua infância e da participação com os irmãos no grupo The Jackson 5, até à sua morte em 2009, aos 50 anos, nas vésperas de regressar aos concertos.

O filme passará pelos momentos mais altos da sua carreira, sem evitar os escândalos em torno das alegações sobre abusos sexuais a menores, que terá cometido no seu rancho Neverland. Essa é, pelo menos, a indicação dada por fontes citadas pelo site 'Deadline' que afirmam que o filme "não pretende ser uma versão higienizada" da vida do cantor.



De acordo com o mesmo site, o guião será escrito por John Logan, argumentista de filmes como 'O Aviador'. Está ainda por saber qual será o elenco, a que ator caberá dar vida a Michael Jackson no grande ecrã, bem como quando chegará o filme às salas de cinema.

Para já, a vida do ícone da música pop será contada num novo musical da Broadway, com estreia em julho de 2020, além de ser o mote do espetáculo 'One', que o Cirque du Soleil continua a apresentar em Las Vegas, e do musical londrino 'Thriller Live', em cena desde 2009.