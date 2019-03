O ator Rami Malek, que interpreta o cantor dos Queen no filme "Bohemian Rapsody", ganhou recentemente o Óscar de melhor ator.

Filme sobre Freddie Mercury censurado na China

Pelo menos três minutos do filme "Bohemian Rapsody", que conta a história do cantor dos Queen, Freddie Mercury, foram censurados na China,sobretudo as referências à homossexualidade. A versão editada que estreou no país no fim de semana passado terá cortado referências à sexualidade do cantor, cenas com roupas exuberantes, bem como o uso de drogas, e a Sida, doença contraída por Mercury.

Segundo o jornal The New York Times, uma das cenas cortadas inclui uma passagem em que o cantor discute a sua sexualidade com a mulher e outra em que beija o seu futuro parceiro. Relata também a publicação que o diálogo terá sido silenciado e as legendas terão desaparecido na altura em que Mercury conta ao membros da banda que é portador do vírus da Sida.

O caso está a causar indignação dos defensores dos homossexuais e LGBTQ (sigla inglesa para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e queer). "A versão chinesa é como se fosse uma peça de ficção", "uma afronta para os homossexuais", considerou Hua Zile, fundador do "The voice of comrades", uma associação com mais de um milhão de subscritores na redes social Weibo, uma das mais populares no país.

Não é a primeira vez que os direitos dos homossexuais (ou a falta deles) são tema de debate na China. Apesar de ter sido levantada a proibição em 1997, só em 2001 é que a homossexualidade foi banida da lista de doenças mentais. No entanto, a censura à temática é recorrente na televisão, publicidade e nas plataformas online e, não parece estar a diminuir. "Para a comunidade LGBT isto é um retrocesso", afirmou um membro do Centro LGBT em Pequim. "Não é possível transmitir ou partilha conteúdo livremente", acrescentou à agência noticiosa France Press (AFP).

"Bohemian Rapsody" ganhou recentemente quatro Óscares, incluindo melhor ator, montagem, montagem de som e mistura de som. O filme já rendeu cerca de 1000 milhões de dólares em receitas de publicidade apesar de algumas críticas à leveza com que a sexualidade do cantor é retratada no filme. Já na altura, o discuros de vitória do ator Rami Malek, que interpreta o cantor no grande ecrâ foi censurado. As palavras do ator foram omitidas pelo site de vídeos chinês Mango TV, quando se refere à homenagem "a um homem homossexual". O famoso cantor da banda de rock britânica morreu em 1991, um dia após ter revelado ser portador da doença da Sida.

A censura de filmes da cultura ocidental pelos chineses também não é novidade. Películas como "Moonlight" e "Call Me By Your Name" não chegaram sequer a ser lançados, bem como o filme Disney "Winnie The Poo".

Desde o lançamento na semana passada, "Bohemian Rapsody" está entre os cinco mais visto na China. E houve mesmo quem não notasse os cortes e edições: "Não sabia que o filme tinha sido censurado. Pensava apenas que tinha sido rodado de uma forma muito subtil", confessou uma espectadora chinesa à AFP.

