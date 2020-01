'Bem Bom' conta a história da primeira girlsband portuguesa. Depois do filme haverá uma série.

Filme sobre as Doce estreia em junho e elenco já é conhecido

Já é conhecido o elenco e a data de estreia do filme 'Bem Bom', sobre o popular grupo feminino português dos anos 80, as Doce.

As atrizes Carolina Carvalho, Bárbara Branco, Lia Carvalho e Ana Marta Ferreira são as escolhidas para dar vida no grande ecrã - e não só - aos quatro elementos que compuseram a formação inicial daquela que foi a primeira girlband portuguesa. Farão, respetivamente, os papéis de Helena Coelho, Fátima Padinha (Fá), Teresa Miguel e Laura Diogo.

Formadas em 1979, as Doce foram uma das primeiras girlsband da Europa, responsáveis por êxitos que ainda hoje são cantados por várias gerações, como 'Bem Bom', 'Ali Babá' ou 'Amanhã de Manhã'.



'Bem Bom', o filme, estreia a 25 de junho, nos cinemas portugueses, e dará depois origem a uma série de sete episódios, com o mesmo nome, que será transmitida na RTP, a partir do outono.

As rodagens começam na próxima semana.

Esta é a segunda longa-metragem, no espaço do um ano, sobre artistas da cena musical portuguesa a chegarem ao cinema. Em agosto de 2019, João Maia levou ao grande-ecrã o filme 'Variações', sobre a vida e obra de António Variações, interpretado por Sérgio Praia.

Foi o filme português mais visto em 2019, nas salas portuguesas, com 278.459 espectadores.

Ana Tomás