Filme luxemburguês "Sawah" estreia esta quinta-feira na Netflix

É o primeiro filme luxemburguês na plataforma de streaming.

Sawah, é a segunda longa-metragem do realizador luxemburguês de origem egípcia, Adolf El Assal, com um elenco bastante diversificado do qual faz parte o conhecido ator lusodescendente, Nilton Martins.

Em entrevista à Radio Latina, que pode ouvir abaixo, Nilton Martins falou sobre a amizade e admiração que o une a Adolf El Assal o realizador, da experiência em Sawah e a satisfação de ver o filme chegar à Netflix, uma das maiores plataformas de streaming.





O filme será transmitido, por enquanto, no Luxemburgo e nos países vizinhos (Alemanha, Bélgica e Holanda), assim como, em 40 países da Europa, Médio Oriente e África.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves















