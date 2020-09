A música de Filiband é uma mistura de reggae, worldmusic, afrobeat e hip hop.

Filiband trouxe música e energia à Radio Latina.

A música de Filiband é uma mistura de reggae, worldmusic, afrobeat e hip hop.

O coletivo, na estrada desde 2010 graças ao encontro artístico entre Fili e Philippe, representa a "comunhão musical" entre a Bélgica, a França, o Luxemburgo e o Burkina Fasso.

A diversidade cultural e musical da banda deu origem a músicas que convidam à reflexão e servem para "despertar" conciências. Temas como a guerra, a injustiça e o amor são o ponto de partida para a música dos Filiband.

"IL EST TEMPS" é o novo single dos Filiband e foi lançado no dia 15 de maio:

A banda foi convidada, recentemente, no espaço entrevista/showcase na Radio Latina:

Entrevista disponível, igualmente, em podcast.

Os Filiband já atuaram nos principais festivais do país e prometem voltar a subir ao palco assim que a situação o permita. Até lá não deixe de acompanhar a banda no site oficial e no facebook.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

