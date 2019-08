Darina Vartan-Scotti e David Hallyday aproveitam uns dias no Algarve.

Filhos de Sylvie Vartan estão de férias em Portugal

Darina Vartan-Scotti e David Hallyday aproveitam uns dias no Algarve.

Depois de visitar a mãe, Sylvie Vartan, em Nova Iorque, Darina Vartan-Scotti e o irmão David Hallyday (filho de Johnny Hallyday, primeiro marido da cantora), rumaram ao sul de Portugal para uns dias de férias.

Em 1997, Darina foi adotada pela estrela do yé-yé e o produtor Tony Scotti quando tinha apenas sete meses. A jovem nasceu na Bulgária, país natal de Sylvie.

Agora, com 22 anos e a desfrutar do tempo quente de Faro, Darina publicou uma fotografia no perfil do Instagram em que exibe, com orgulho, as suas curvas. Ao que parece, durante a adolescência, a jovem sofreu complexos com o seu corpo. Não será mais o caso.

"Traz-me palmeiras e sol e sou a rapariga mais feliz do mundo", escreveu para os seus 16.600 seguidores.

Luta familiar pelo dinheiro de Johnny Hallyday

França ficou de luto com morte de Hallyday, um ícone dos anos 1960, vítima de cancro do pulmão em 2017. Os dois filhos biológicos de Hallyday, Laura Smet e David, estão em batalha judicial com a sua viúva, Laeticia, pelo direito a parte da herança do cantor, depois destes terem sido deixados de fora do testamento.

AFP

Em França, o direito das crianças à propriedade dos seus pais está protegido, mas Hallyday e a sua mulher viviam nos EUA durante anos antes da sua morte e o seu testamento tinha sido reescrito segundo a lei californiana.



AFP

No entanto, o tribunal determinou que "até o fim ele viveu uma vida boémia e nómada mas, acima de tudo, uma vida muito francesa que o levou a viver... sobretudo em França." Foi também determinado que o cantor viveu em França "oito meses antes de sua morte". O filho da estrela também provou que o pai estava no país através das publicações do Instagram, alegando que este esteve 151 dias na França, em 2015, e 168 dias, em 2016.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.