Filho de Ricardo Quaresma assina pelo Sporting

Ricky, de sete anos, vai reforçar as escolinhas de Alvalade. "Viram que tem qualidade", declarou o pai, orgulhoso que assistiu ao primeiro treino.

“O Sporting também foi o meu primeiro clube”, recordou Ricardo Quaresma que ontem foi assistir ao treino do seu filho, Ricky, que aos sete anos, acaba de assinar o primeiro contrato de formação com o clube de Alvalade.



O internacional português, de 36 anos, a jogar no Kasimpasa, em Istambul, Turquia, foi ontem o convidado surpresa do clube leonino que dedicou o dia aos mais novos.

Os pais dos atletas mais novos puderam visitar as escolinhas de formação do Sporting e assistir ao primeiro treino. E ali estava Quaresma que também ele entrou no clube com tenra idade, foi formando na Academia de Alcochete, e jogou com o leão ao peito entre 1993 a 2003.

“Como pai espero que tenha ainda um futuro mais risonho que o meu. Só tem sete aninhos, tem muita coisa para fazer. Ficou no Sporting porque gostou, e pediu para ficar. E aqui deram-lhe a oportunidade de treinar e gostaram dele. Viram que tinha qualidade. Também foi o meu primeiro clube, por que não o Sporting?”, justificou o ex-leão aos jornalistas.

Ricky juntou-se assim aos 185 atletas que fazem parte do polo EUL do Sporting, as camadas mais jovens que ali iniciam a sua formação no futebol. Será que temos um mini-Quaresma?