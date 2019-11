A família do treinador do Flamengo foi até Lima, no Peru para dar apoio na final da Taça dos Libertadores. A equipa de Jorge Jesus ganhou mas é Mauro, o seu filho mais novo, quem tem roubado a atenção.

Filho de Jorge Jesus é caso de sucesso no Brasil

Jorge Jesus fez história no passado fim de semana. O treinador do Flamengo levou a equipa à final da Libertadores e ganhou a taça, 38 anos depois.

O Brasil parou para celebrar a vitória histórica e até o Cristo Redentor vestiu a camisola preta e vermelha.





No entanto, a vitória da equipa carioca não foi a única coisa a ser comentada nos últimos dias.

Jesus contou com a mulher e filhos ao seu lado nesta importante conquista para o Flamengo, que está a treinar desde julho.

Durante a celebração, Jesus ficou a saber também que é o primeiro treinador português a vencer um campeonato nacional na América do Sul, já que o Flamengo é o campeão do Brasileirão, pela sétima vez, com quatro jornadas ainda por disputar. Um caso de sucesso sem igual.

Apesar de toda a euforia em torno do português é o filho mais novo de Jesus, Mauro, de 26 anos, quem se tem destacado da família. Isto porque a beleza do jovem tem angariado cada vez mais fãs nas redes sociais.

Mauro publicou várias fotografias no Rio de Janeiro e os elogios não se fizeram esperar. "Gatão", escreveu uma utilizadora. "Jesus sempre a fazer um bom trabalho", escreveu outra. "Olha só essa beldade que nosso Mister JJ fez", pode ler-se. Mauro esteve na praia de Copacabana e no Pão-de-Açúcar.

A Folha de S. Paulo fez um artigo sobre o sucesso que o jovem arquiteto está a fazer no Brasil e também destacou alguns comentários dos utilizadores: “Pé quente demais”, “Lindoooo” e “Trabalho lindo, mister JJ" são apenas alguns.

Jorge Jesus é casado com Ivone Reis com que teve Mauro. Do primeiro casamento, teve ainda Jorge Gonçalo, que é professor e Tânia, que gere uma ótica em Massamá.





Ana Patrícia Cardoso