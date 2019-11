Sara Carreira emocionou-se, em direto na televisão, ao contar que sofreu muito com a separação do cantor e de Fernanda Antunes.

Filha de Tony Carreira fala sobre o divórcio dos pais

Sara Carreira, 21 anos, a filha de Tony Carreira junta-se aos irmãos e pai, no mundo da música. A mais nova do clã Carreira lançou este mês o seu primeiro disco, 'Metade'.

A jovem tem dado entrevistas para promover o álbum e, numa conversa com Tânia Ribas de Oliveira, no programa 'A Nossa Tarde', na RTP, acabou por falar também da sua vida pessoal.

Esta foi a primeira vez que Sara falou publicamente sobre a separação dos pais e não escondeu a emoção. Questionada sobre se tinha sofrido muito com esta decisão a jovem respondeu: " Acho que qualquer criança sofre, ainda por cima era a mais nova, e cada um tem a sua maneira de lidar com isso".

Tony Carreira e Fernanda Antunes separaram-se em 2014, quando Sara tinha apenas 15 anos. No entanto, só assinaram os papeis do divórcio, em agosto deste ano.

Apesar da dor, a cantora não deixa de elogiar o ex-casal pela forma como lidaram com o assunto, sempre a pensar nos filhos. "Acho que os meus pais foram incríveis connosco e sempre nos ajudaram a lidar da melhor maneira. Sempre nos ajudámos todos uns aos outros e agora já estou bem. Estamos todos bem e isso é que importa".

Memórias felizes

A apresentadora mostrou um postal de Sara e a irmã de Mickael e David Carreira relembrou uma viagem especial a Cabo Verde, a última que fizeram todos juntos.

"As viagens são as últimas memórias que tenho da minha família por completo. Viajávamos imenso juntos. Dos [meus] 10 aos 14 anos fomos umas seis vezes a Cabo Verde. Íamos sempre para o mesmo sítio, sempre para o mesmo hotel, sempre ao mesmo restaurante, mas era incrível. Às vezes já nem sabíamos o que haveríamos de fazer porque já tínhamos explorado tudo, só que eram aquelas viagens de família que me marcaram", contou, sem conseguir conter as lágrimas.

Em outubro, Sara completou 21 anos e partilhou uma imagem antiga da família, de quando ainda era criança e a família estava junta, para agradecer todas as mensagens de parabéns.

"Metade"

O primeiro álbum de Sara Carreira está disponível desde sexta-fera passada, 22.

