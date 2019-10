Joana Alegre deixou os jurados encantados com a sua voz.

Filha de Manuel Alegre canta e arrasa no "The Voice Portugal"

O programa "The Voice", da RTP, é um sucesso de audiências e a sétima edição estreou no passado dia 13 de outubro.

Catarina Furtado e Vasco Palmeirim continuam à frente do programa como apresentadores mas, desta vez, o painel de jurados apresenta novas caras.

Os cantores Diogo Piçarra e António Zambujo ocupam agora as cadeiras que pertenciam a Anselmo Ralph e Mickael Carreira, ao lado das repetentes Aurea e Marisa Liz.

Neste formato, o que conta é a voz já que os jurados estão de costas voltadas para o palco.

No último programa, que foi ao ar no passado domingo, 20, uma das vozes sobressaiu nas chamadas "provas cegas".

Joana Alegre, filha do escritor e político português Manuel Alegre, deixou os quatro jurados rendidos ao seu talento.



As quatro cadeiras voltaram-se e Joana recebeu elogios rasgados. Marisa Liz disse "eu sou tua fã" e Diogo Piçarra, o escolhido para mentor, afirmou que "tu é que devias estar aqui sentada como jurada".



A cantora de 33 anos publicou no seu perfil do Instagram uma mensagem de agradecimento aos amigos, familiares, namorado, à equipa de produção e ao quarteto de jurados.

"Meus queridos... mal dormi esta noite, agarrada às vossas mensagens, tentando no limite do possível, responder ou reagir a tudo que foi TANTO! Estou mesmo muito grata por todos vocês, pelos meus amigos maravilhosos, o meu namorido incansável, e muuuito contente de estar no @thevoiceportugal. Quero deixar um enorme agradecimento à equipa de produção, as pessoas invisíveis que tornam tudo possível e nos dignificam para que possamos ser vistos no nosso melhor; aos músicos que nos acompanham na música e na nervoseira ; e por último mas não por menos, aos mentores e músicos fantásticos @amor_electro_oficial, @aureamusica, @antonio.zambujo e @diogopicarra, pela enorme injeção de força, amor e reconhecimento com que me brindaram. Saí do palco e rebentei em choro de gratidão profunda. Que este programa possa continuar a superar-se e elevar-nos a todos."

O sonho da filho do histórico político e escritor quer dedicar-se por completo à música. Joana já tem, inclusive, um canal no YouTube com músicas originais.