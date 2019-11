Marta Cruz contou que, aos 18 anos, estava sempre drogada para lidar com a acusação de pedofilia ao apresentador. "Estava a matar-me aos poucos".

Filha de Carlos Cruz afundou-se no álcool e drogas quando o pai foi preso

Marta Cruz contou que, aos 18 anos, estava sempre drogada para lidar com a acusação de pedofilia ao apresentador. "Estava a matar-me aos poucos".

Em 2003, Marta Cruz era uma jovem, com 18 anos, que tinha um pai muito popular entre os portugueses. Até ao dia 1 de fevereiro desse ano em que Carlos Cruz foi detido, depois preso e considerado culpado no processo de pedofilia que abalou Portugal.

A partir desse dia o mundo de Marta Cruz desabou e ela não soube lidar com a pressão de ver a reputação do pai, o 'Sr. Televisão', completamente aniquilada. As confissões foram feitas por Marta Cruz, hoje com 33 anos, e pela sua mãe mãe, Marluce, ontem no programa 'A Tarde é Sua', de Fátima Lopes, na TVI, onde 16 anos depois falaram abertamente sobre os tempos vividos durante o processo Casa Pia.

"O pai passou a monstro, as pessoas atravessavam a rua para não falar connosco. Faziam coisas terríveis, escreviam cartas e emails. Foi um tsunami", recordou Marluce contando que viveram momentos muito difíceis.

Por esta altura, Marta refugiou-se nos vícios para tornar a dor mais suportável. "Estou a falar de álcool e drogas. Aos meus 18 anos, quando o meu pai foi preso... a forma como eu vivia, dentro do carro, pouco ou nada ia a casa... não os deixava ver-me", relembra.

"Sabia que ia magoar os meus pais"

O seu maior medo era que os pais descobrissem a verdade. "Sabia que ia magoar os meus pais e isso eu não queria. Eu sabia que eles não mereciam e eu sabia que estava muito errada, eu estava a matar-me aos poucos".

Sem coragem para contar pessoalmente o que tinha vivido, Marta disse a Fátima Lopes que os pais só souberam o que a filha sofreu quando esta lançou o livro 'As Outras Vítimas', em 2011. "Os meus pais só souberam tudo quando eu lancei o livro. Foi aí que souberam o que eu realmente passei, porque eu não os queria desiludir."

O Brasil e a filha Yasmin



Marluce não conseguia trabalho por ser a "ex-mulher de Carlos Cruz", por isso, ela e os filhos deixaram Portugal e começaram de novo, no Brasil.

Do outro lado do Atlântico, Marta engravidou aos 20 anos e foi obrigada a refazer a sua vida, deixando os vícios para trás.

Hoje em dia, a filha Yasmin, já adolescente, é uma das suas melhores amigas.

Sem conseguir conter as lágrimas, Marta admite que "a Yasmin foi um presente que eu dei à minha mãe. Eu tive a Yasmin muito nova, com 20 anos […] Quando vim para Portugal, deixei a Yasmin com a minha mãe".

A escolha deve-se também ao problema de saúde que foi diagnosticado a Marluce. "Começou a sofrer de fibriomialgia e quando a Yasmin estava em casa via a minha mãe mais feliz, então comecei a deixá-la lá. A Yasmin praticamente passa a semana inteira com a minha mãe, para ela ter acompanhamento e não estar sozinha", contou.

Para além da relação entre mãe e filha, as duas têm uma admiração mútua. Marluce diz que a filha "é uma boa pessoa, não tem maldade".

"A minha mãe perdeu tudo"

Por seu lado, Marta relembra a coragem e dedicação da mãe nos piores momentos do julgamento da Casa Pia. "A minha mãe perdeu tudo por uma pessoa que supostamente não lhe dizia nada. Hoje em dia é para onde ele [Carlos Cruz] volta... a relação de ex-marido e ex mulher deles é aquela que eu também tenho com os meus ex-maridos... a minha mãe sempre foi grata por tudo, é uma coisa que eu acho fenomenal. O que mais admiro nela é que quando estamos no fundo do poço, ela escala com todos às costas... a minha mãe tem a força da família, o pilar, é o elo de ligação de todos nós".

A julgar pelas publicações nas redes sociais, a família continua unida. "Vocês fazem parte deste caminho que hoje eu trilho em Paz", escreveu Marta, na legenda de uma foto com o pai e a mãe.





Ana Patrícia Cardoso