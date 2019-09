Ator Billy Porter é o primeiro gay afro-americano a receber o Emmy de Melhor Ator em série dramática.

Fez-se história. Primeiro gay afro-americano vence Emmy de Melhor Ator

O ator fez história na cerimónia da 71.ª edição dos prémios Emmy, que decorreu esta madrugada, em Los Angeles.



Billy Porter ganhou pela interpretação de Pray Tell, na série "Pose" do canal FX, que mostra a da comunidade LGBTQ na Nova Iorque do anos 1980.



No discurso, Porter disse que "tantas pessoas me ajudaram a chegar aqui ao longo do caminho. Nós, como artistas, somos aqueles que mudam a estrutura molecular dos corações e mentes das pessoas que caminham nesta Terra". No final, pediu a todos: "por favor, não parem de dizer a verdade".

Porter não era um dos favoritos. Estava a concorrer contra pesos pesados como Kit Harington, de"A Guerra dos Tronos", Jason Bateman, de "Ozark", Sterling K. Brown, de "This Is Us", Bob Odenkirk, de "Better Call Saul", e Milo Ventimiglia, também de "This is Us".