Conheça o programa do festival que começa hoje às 18 horas

Radio Latina 6 min.

@FestivalEuFicoEmCasa. Começa hoje um festival inédito de música portuguesa no Instagram

Conheça o programa do festival que começa hoje às 18 horas

Samuel Úria, Joana Espadinha, Noiserv, Benjamim, António Zambujo, Boss AC, Nelson Freitas, Carolina Deslandes, Ana Bacalhau, João Pedro Pais, a lista parece não ter fim. Estes são alguns dos dezenas de artistas que se uniram para levar música portuguesa às casas dos milhares de portugueses que se encontram em isolamento voluntário.



Começa hoje, às 17h00 de Portugal e decorre até ao dia 22 de março. Até às 23h30, basta aceder ao Instagram do @FestivalEuFicoEmCasa, ou dos próprios artistas para assistir a concertos que acontecerão diretamente das suas casas, para os telemóveis de todos os que levam as recomendações de isolamento social à risca.

Trata-se de um “movimento cultural inédito em Portugal” que pretende unir artistas, editoras e agências num evento de Instagram que irá reunir perto de uma centena de intérpretes, músicos e autores nacionais irão dar ‘concertos’ individuais, com a duração máxima de 30 minutos a partir das suas próprias casas e desta forma levar a música até todos os que ficaram privados dela com o cancelamento de todos os concertos no País.

“O objetivo desta iniciativa é sensibilizar a população para a necessidade de ficar em casa”, descreve a organização, mas também tornar visível “a problemática” com que o sector cultural e artístico se depara.

O efeito do cancelamento e adiamento de inúmeros concertos e espetáculos em todo o país “resultou numa quebra de 100% na faturação de grande parte dos intervenientes do sector, deixando artistas, músicos, técnicos, agências e várias empresas numa situação económica muito delicada”. “Os artistas estão cientes de que, só com a responsabilidade de toda a população, o sector poderá voltar à normalidade com a maior brevidade possível, reduzindo dessa forma o impacto económico na sua atividade”, escrevem em comunicado.

O Festival começa no mesmo dia em que o secretário de Estado da Saúde anunciou que Portugal está a atravessar a “fase de aceleração do contágio”, o que obriga "ao reforço da responsabilidade individual e coletiva”. A organização do @FestivalEuFicoEmCasa diz ser “urgente que todos entendamos que só cumprindo as orientações da OMS e DGS poderemos sair deste cenário com a maior rapidez possível, protegendo também, desta forma, todos os inúmeros profissionais que são imprescindíveis para o combate ao Covid-19 e continuidade do funcionamento do País, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, trabalhadores de supermercados, polícias, bombeiros e tantos outros”.

Para Luís Nunes, mais conhecido como Benjamim, a importância deste evento é enorme. “Acho que temos de mostrar às pessoas que estamos todos juntos nisto, que vamos ultrapassar este pesadelo e que não vamos parar. Acho que é nestes momentos que os artistas são mais importantes, temos levar um bocado de amor às pessoas. E claro, vamos aproveitar para nos distrairmos”, disse ao Contacto. Natural de Lisboa, cidade onde reside, tem sofrido na pele as consequências dos sucessivos cancelamentos culturais. Desde os concertos, ao programa de rádio que apresenta, DJ sets e sessões de estúdio, afirma que está “a tentar ser positivo” e “perceber que há coisas mais importantes do que o meu trabalho, pensar que o importante é estarmos todos bem”. Para o jovem artista é claro: “o valor da vida acima de tudo”. Para além disso, partilhou que está a tentar manter-se criativo e a trabalhar desde casa para acabar o seu novo disco.

Ao artista David Silva, ou Noiserv, entre concertos e participações musicais em teatro cancelaram-lhe “todas as coisas que tinha marcadas para abril”, refletindo-se em onze espetáculos que já não vão acontecer. A falta de perspectiva sobre a duração deste estado de cancelamento de eventos não é animadora e ainda “não dá para perceber muito bem quais serão as repercussões disto”.

“Parece sempre que é tudo um bocadinho em exagero, mas depois ouvem-se as notícias e já não parece que seja assim tanto”, comenta David, a propósito dos cuidados a ter nesta altura de quarentena voluntária. “É um bocado estranho, tenho tentado estar o máximo possível dentro de casa. Felizmente tenho o estúdio mesmo à porta de casa, do outro lado da rua, então acabo por conseguir trabalhar, embora ainda com bastantes cuidados na entrada e na saída”. Não teve dúvidas quanto à participação neste evento que considera ter três objetivos principais. Além do objectivo “claro” de entretenimento para as pessoas que estão dentro de casa, o artista vê o @FestivalEuFicoEmCasa como “um manifesto em como a cultura é importante, que te faz sentir vivo, tanto para quem toca como para quem ouve”. Numa altura em que se apela à responsabilidade social para que não se agrave o contexto de contágio do Covid-19, David vê como importante o reforço de que “mesmo quem tem uma vida de saltar de um lado para o outro, também está a abdicar de tudo isso para ficar em casa em função do que dizem ser mais correto para que isto se resolva o mais rápido possível”.

Conheça o Programa do Festival

17/MARÇO

17h00 – Bárbara Tinoco @tinoco.barbara

17h30 – André Henriques @_andrehenriques_

18h00 – Elisa Rodrigues @elisarodrigues.music

18h30 – Buba Espinho @buba_espinho

19h00 – Filipe Gonçalves @filipegoncalves_oficial

19h30 – João Pedro Pais @jpedropais

20h00 – DOMI @domi_8500

20h30 – Cristina Branco @cristinabrancoficial

21h00 – Boss AC @bossacoficial

21h30 – Diogo Piçarra @diogopicarra

22h00 – David Fonseca @davidfonseca

22h30 – Samuel Úria @samueluria

23h00 – BRANKO @brankoofficial

18/MARÇO

17h00 – Tiago Nacarato @tiago_nacarato



17h30 – Lince @lince.music

18h00 – Irma @irma_______________

18h30 – Filho da Mãe @umfilhodamae

19h00 – André Sardet @andresardetoficial

19h30 – Tomás Adrião @tomas__adriao

20h00 – Chico da Tina @chicodatina_almostofficial

20h30 – April Ivy @aprilivymusic

21h00 – Murta @bymurta

21h30 – Fernando Daniel @ofernandodaniel

22h00 – Márcia @marciaoficial_insta

22h30 – Noiserv @noiserv

23h00 – Supa Squad @supasquadmusic

19/MARÇO

17h00 – Paulo Sousa @paulonsousa

17h30 – Afonso Cabral @afonsoc

18h00 – Joana Espadinha & Cassete Pirata @joanaespadinha & @cassetepirataoficial

18h30 – Tainá @tainamusic

19h00 – Fábia Rebordão @fabiarebordao

19h30 – Bispo @bispo2725

20h00 – Mirai @eversenpai

20h30 – Marta Carvalho @martacarvalhomusic

21h00 – António Zambujo @antonio.zambujo

21h30 – Mafalda Veiga @mafalda_v

22h00 – Matias Damásio @matias_damasio_oficial

22h30 – Prodígio @pro2da

23h00 – DJ RIDE @djride_beatbombers

20/MARÇO

17h00 – Tomás Wallenstein @tomaswallenstein



17h30 – Sean Riley @seanrileyandtheslowriders

18h00 – Frankie Chavez @frankie_chavez

18h30 – Catarina Munhá @catarinamunha

19h00 – Kalú @kaluferreira58

19h30 – Cláudia Pascoal @claudiapascoal_

20h00 – Nelson Freitas @iamnelsonfreitas

20h30 – Marco Rodrigues @marcorodrigues_oficial

21h00 – AGIR @agirofficial

21h30 – Pedro Abrunhosa @pedro.abrunhosa

22h00 – Capicua @a_capicua

22h30 – Pedro Mafama @pedromafama

23h00 – Stereossauro @stereossauro_beatbombers

21/MARÇO

17h00 – Valas @johnnyvalas

17h30 – O Gajo @_ogajo_

18h00 – Joana Almeida @joanaalmeidafado

18h30 – Luís Severo @luissevero_

19h00 – Benjamim @eusouobenjamim

19h30 – Jorge Benvinda @jorgembenvinda

20h00 – Cálculo @ocalculo

20h30 – Rui Massena @ruimassenamaestro

21h00 – Héber Marques @heber_marques

21h30 – Carolina Deslandes @carolinadeslandes

22h00 – The Legendary Tigerman @thelegendarytigerman

22h30 – Ana Bacalhau @anabacalhau

23h00 – Moullinex @moullinex

22/MARÇO

17h00 – Fausto Bordalo Dias @festivaleuficoemcasa

17h30 – João Só @joao.so.insta

18h00 – Sara Correia @saracorreiafado

18h30 – Júlio Resende @julioresende.piano

19h00 – Selma Uamusse @selma_uamusse

19h30 – Ricardo Ribeiro @ricardoribeiromusic

20h00 – Best Youth @wearebestyouth

20h30 – Nuno Ribeiro @nunoribeiro_oficial

21h00 – Ana Moura @anamourafado

21h30 – David Carreira @davidcarreiraoficial

22h00 – Luísa Sobral @luisasobral

22h30 – Tiago Bettencourt @tiagobettencourt

23h00 – Xinobi @xinobi