Radio Latina 1 2 min.

Festival RTP da Canção. Cantora Elisa é a grande vencedora

A intérprete de "Medo de Sentir" ganhou a 54º. edição do Festival RTP da Canção 2020 e vai representar Portugal na Eurovisão em maio.

A RTP casou os seus 63 anos com a final do Festival da Canção, que este ano decorreu em Elvas e coroou Elisa. "Medo de sentir", tema e letra de Marta Carvalho, é a canção vencedora e representará Portugal em maio na Eurovisão.

A cantora natural da Madeira era uma das favoritas à vitória, sendo "Medo de Sentir" um dos temas mais ouvidos no Spotify em Portugal.

O seu percurso iniciou-se a cantar em festivais regionais e desembocou no estudo de música jazz no Conservatório da Madeira. Em 2018 veio para Lisboa continuar os seus estudos e começa a compor músicas originais. Ainda a estudar na Escola Superior de Música de Lisboa, a cantora assinou recentemente pela Warner Portugal e encontra-se prestes a lançar o seu primeiro álbum.

O peso das votações foi repartido entre os telespectadores e um júri, com representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Desde segunda-feira que os fãs já podiam votar nos seus temas preferidos através dos números disponibilizados pela RTP.

Filipe Sambado, com o tema “Gerbera Amarela do Sul”, recebeu a pontuação máxima (12 pontos) atribuída pelas regiões do Norte, Centro, Açores, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, ao passo que o tema “Passe-Partout”, de Bárbara Tinoco, recebeu a pontuação máxima da região Alentejo, enquanto Elisa conseguiu a pontuação máxima da região da Madeira.

Apesar de Filipe Sambado ter recolhido a preferência do júri, o televoto apenas lhe reservou 4 pontos (sendo a segunda canção menos votada pelos espetadores) e "Gerbera Amarela do Sul" terminou em terceiro lugar.

Já Elisa conquistou 10 pontos do júri e do 10 do público, totalizando 20 pontos. E, apesar de Bárbara Tinoco ter recolhido a pontuação máxima do público (12 pontos), Elisa beneficiou dos pontos acumulados pelas votações das regiões e do público.

No ano passado, Portugal foi representado na Eurovisão por "Telemóveis”, composto e interpretado por Conan Osíris. Depois de muito se especular se o músico apresentaria em Elvas, em primeira mão, um tema novo, tal não se confirmou. Oportunidade apenas para voltar a ouvir, noutra versão, o tema que o levou a Telavive, em Israel, agora acompanhado por seis músicos, sem dança mas com uma interpretação coreografada em língua gestual da letra por João Reis.

Em Roterdão, cidade dos Países Baixos que recebe este ano o festival da Eurovisão, Elisa atuará na segunda semifinal, a 14 de maio. A final está marcada para 16 de maio.

Lusa