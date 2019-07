"A Herdade", realizada por Tiago Guedes e produzida por Paulo Branco, está na competição oficial. Desde 2005, quando João Botelho levou "O Fatalista" à corrida pelo Leão de Ouro, que um filme português não competia no festival mais antigo do mundo.

Festival de Veneza: filme português concorre ao Leão de Ouro

Produzida pela Leopardo Filmes, de Paulo Branco, "A Herdade" conta a saga de uma família proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do rio Tejo, fazendo o retrato da vida histórica, política, social e financeira de Portugal, dos anos 40, atravessando a revolução do 25 de Abril e até aos dias de hoje. O elenco conta com os atores Victoria Guerra, Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, João Arrais e Miguel Borges.



"O anúncio da competição oficial em Veneza é o corolário de um esforço grande de uma equipa que criou um grande filme. Lembro que é a primeira vez em 14 anos que um filme realizado por um português concorre ao Leão de Ouro e que é minha 40ª..." disse Paulo Branco ao Diário de Notícias, quando foi anunciada a nomeação. A estreia nas salas portuguesas está marcada para 19 de setembro.

Ao galardão principal concorrem também "About Endlessness", de Roy Andersson, "Gloria Mundi", de Robert Guediguian, "Waiting For The Barbarians",Ciro Guerra, e "Saturday Fiction", de Lou Ye.

Realizadores como James Gray ("Ad Astra"), Hirokazu Kore-eda ("La Vérité"), Olivier Assayas ("Wasp Network"), Noah Baumbach ("Marriage Story"), Atom Egoyan ("Guest Of Honor"), Pablo Larrain ("Ema") e Haifaa Al-Mansour ("The Perfect Candidate") também disputam o tão desejado galardão.



A produção portuguesa também está na seleção dos "Special Screenings", a de maior prestígio do Festival Internacional de Cinema de Toronto, que decorre entre 5 e 15 de setembro.

"Cães Que Ladram aos Pássaros", a nova curta de Leonor Teles, também concorre na 78 ª edição do festival italiano, na secção Orizzonti, sub-secção de curtas-metragens. A realizadora, de 27 anos, venceu o Urso de Ouro, em 2016, o prémio máximo do festival de Berlim, com "Balada de um batráquio".