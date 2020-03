Foram três dias de multiculturalidade na LuxExpo, em Kirchberg.

Festival das Migrações foi visitado por 20.000 pessoas

O Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania recebeu cerca de 20.000 visitantes, metade do esperado. O Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) considera que as condições meteorológicas e o receio do coronavírus afastaram muitas pessoas da edição deste ano. Mesmo assim, a organização declara-se satisfeita. Oiça aqui a entrevista ao vice-presidente do CLAE, António Valente, e à assistente social Lúcia Coelho.









