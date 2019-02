Música e muita dança em mais uma edição do maior certame do país dedicado às migrações.

Festival das Migrações abre na sexta-feira com forró

A abertura do 36.° Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, será dedicada aos sons lusófonos, mas ao longo dos três dias irá poder assistir a espetáculos com influências e ritmos dos vários cantos do mundo.

Destaques da Radio Latina na edição deste ano:

- Sexta-feira, 1 de março

O grupo luso-francês Leo Di Mola Forró atua às 21:00, onde poderá revisitar a música tradicional do nordeste brasileiro. Os cinco músicos sobem ao palco ‘comandados’ pelo guitarrista, cantor e percussionista Leo di Mola, um dos protagonistas do novo forró, nascido no Rio de Janeiro na década de 1990.

A primeira noite do festival prossegue depois com Rui Almoli, músico cabo-verdiano, e Duda Andrade, também cabo-verdiano, que surgirão em palco acompanhados pelos músicos Erineu Monteiro (guitarra), Anderson (bateria), Roberto Matias (baixo) et Manú Soares (piano).

- Sábado, 2 de março

Primeiros espetáculos a partir do meio-dia. Desde os grupos de dança de crianças (Russisches Haus e Gymmaacher) e jovens (Inter-Actions ou Danças da Guiné-Bissau), passando por estilos mais tradicionais (Ballet Malako e Court Dancing Luxembourg) e cantos típicos (Hariko, Los Bolivianos, Canto Angolano) e pelo folclore (Il Sipario), serão vários os grupos que vão pisar o palco ao longo da tarde de sábado.

À noite, a partir das 21:00, a LuxExpo acolhe o grupo luxemburguês Generation Gospel, para um concerto de blues. Para as 22:30, está agendada a atuação da orquestra kosovar Dren Abazi e Zig Zag, que mistura sons dos balcãs com rock, jazz e ska.

- Domingo, 3 de março

A música começa novamente ao meio-dia, com a atuação de vários grupos de dança peruanos (Palomino y su Afrosound, Estampas peruanas), folclore português (Grupo Folclorico luso-luxemburguês e Rancho Folclórico Alegria do Minho) ou ainda danças ucranianas (Vesna).

Todos os espetáculos de música e dança têm entrada livre.





Consulte o programa completo em https://www.clae.lu/festival/festival-des-migrations/









Decorrerá entre os dias 1 e 3 de março mais uma edição do Salão do Livro, na LuxExpo The box, inserido na 36 ª edição do Festival das Migrações, das cidadanias e da Cultura. Portugal estará representado pelos escritores Moita Fores, Rui Zink, Luís Carvalhido, Joaquim Pinto da Silva e Carlos Margarido .

Nesta 19 .ª edição voltamos a ter vários participantes, vindos de vários cantos do mundo, do peruano Walter Lingán ao russo Evgueni Vodolazkine, passando pelo luxemburguês Guy Pierlot, pela ucraniana Olena Styazhkina, pelo espanhol Loreto Urraca, pela grega Olga Ioannidou ou pelo bósnio Damir Uzunovic, entre outros.

Destaques das apresentações portuguesas na edição deste ano:

Sábado, 2 de março:

11:00 - Realiza-se o encontro com Rui Zink;

12:00 - Apresentação de Carlos Margarido;

14:00 - Encontro com Francisco Moita Flores.

Domingo, 3 de março:

11:30 - Encontro com Luís Carvalhido

14:00 - Joaquim Pinto da Silva

Para além destas apresentações, estão agendadas diversas atividades e encontros com os visitantes deste evento. A Radio Latina estará à conversa com alguns dos participantes convidados pela organização. Acompanhe a nossa emissão especial durante todo o fim de semana.

Diariamente, vai poder encontrar em destaque no nosso site alguns motivos de interesse que o farão estar presente neste certame.

Consulte o programa completo em https://www.clae.lu/festival/salon-du-livre-et-des-cultures-du-luxembourg/





36ª edição do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania

A Radio Latina volta a estar presente em mais uma edição do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania. Um evento que decorre nos dias 1, 2 e 3 de março na LuxExpo, em Kirchberg.

Um encontro que demonstra a diversidade cultural existente no Luxemburgo. São três dias de muita festa, partilha, compromisso e solidariedade que não vai querer perder.

São centenas de stands de associações e enúmeros expositores que poderá encontrar durante todo o fim de semana. Sem esquecer o palco por onde passarão vários artistas ligados à música, dança e ao teatro.

A Radio Latina estará presente na 36 ª edição com um estúdio móvel a acompanhar a par e passo tudo o que se irá passar neste certame.

Uma emissão especial com a presença dos locutores, jornalistas e equipas de fim semana, que estarão à conversa com vários convidados ao longo dos três dias.

E como habitualmente contamos consigo, venha visitar-nos.

Foto: CLAE