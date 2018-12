A estação pública portuguesa divulgou hoje a lista de nomes que irão a concurso.

Festival da Canção 2019: autores já revelados!

Tel-Aviv será palco do Festival Eurovisão da Canção 2019 e, em Portugal, o Festival da Canção já está em marcha. Hoje foram revelados os 16 responsáveis pela composição das canções que irão a concurso.

Após o um ano em que Portugal foi o anfitrião do Festival Eurovisão da Canção, motivando uma seleção nacional alargada, edição de 2019 retomará o modelo de 2017 e contará com dezasseis canções a concurso. Catorze resultam de convites diretos da RTP, em apreço pela desejada diversidade de géneros musicais aplicada desde que foi posta em prática a nova versão do concurso. Já os dois restantes concorrentes são provenientes de dois concursos promovidos pela rádio pública portuguesa: um deles através do programa “Masterclass” (e aberto a quem não tenha até aqui música editada), o outro através de um concurso de livre submissão pública.

Assim, por convite direto da RTP serão autores das canções a concurso serão:

André Tentúgal



Calema



Conan Osíris



D’Alva



D.A.M.A.



Flak



Frankie Chavez



Lura



Miguel Guedes



NBC



Rui Maia



São Pedro



Surma



Tiago Machado

Já através do programa “Masterclass”:



Mariana Bragada

Através do concurso de livre submissão pública:

Filipe Keil

As semifinais terão lugar nos dias 16 e 23 de fevereiro, nas instalações da RTP. A grande final está agendada para 2 de março, em local a anunciar. Recorde-se que, este ano, Guimarães foi a cidade escolhida para acolher a final do certame nacional.





A RTP avança que, oportunamente, serão divulgados os títulos das canções e os intérpretes que lhes darão voz.