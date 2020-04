O PCP anunciou que a festa comunista vai realizar-se daqui a cinco meses, no Seixal.

Festa do Avante vai (mesmo) acontecer em setembro

Nos dias 4,5 e 6 de setembro, a 99ª edição da festa comunista vai juntar milhares de pessoas no Parque da Atalaia, na Amora, como vem sendo hábito.

Assim o anunciou o Partido Comunista em comunicado, justificando a decisão com o argumento de que "o PCP e a Festa do Avante! não são indiferentes ao momento de especial dificuldade que os artistas, técnicos, programadores, agentes e todos, mas mesmo todos os que contribuem para que um espectáculo se realize, estão a passar, por causa da pandemia provocada pela covid-19".

Por isso mesmo, "a Festa do Avante!, excepcionalmente, decidiu alterar a programação musical deste ano de forma a dar exclusividade aos artistas portugueses, aos artistas que não sendo portugueses estão radicados em Portugal e aos artistas originários de países de Língua Oficial Portuguesa", lê-se no comunicado.

Esta é a "solidariedade activa do PCP, das suas organizações e dos seus militantes para com os artistas portugueses", garantem.

Esta decisão já estaria tomada, uma vez que os organizadores da Festa do Avante não foram à reunião com o primeiro-ministro António Costa, na passada terça-feira, 28, em que os principais promotores de festivais de música tiveram a oportunidade de discutir as maiores dificuldades vividas devido ao cancelamento de praticamente todo o ano "festivaleiro".













