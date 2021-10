A organização do festival explica que "devido à situação atual da Covid-19, o concerto 'Fête cap-verdienne', previsto para o dia 16 de outubro, foi cancelado".

Festa cabo-verdiana anulada do Festival Atlântico

A 'Festa cabo-verdiana' foi retirada da programação do Festival Atlântico, que decorre desde sexta-feira até ao dia 16 de outubro. A informação foi revelada à Rádio Latina por um dos responsáveis do grupo que estava escalado para esse concerto.

Já no seu site, a organização explica que "devido à situação atual da Covid-19, o concerto 'Fête cap-verdienne', previsto para o dia 16 de outubro, foi cancelado".

O concerto do grupo Roda de Coladeira (cabo-verdianos residentes no Luxemburgo) estava programado para fechar o festival, no Espace Decouverte, às 21h, logo após o concerto de Sara Tavares.

O Festival Atlântico arrancou na sexta-feira e tem este ano como cabeças de cartaz o músico brasileiro Gilberto Gil, que atuou este domingo, a portuguesa Luísa Sobral (13 de outubro, às 19h30) e a luso-cabo-verdiana Sara Tavares (16 de outubro, às 19h).



