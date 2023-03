O Logib-Lux determina se eventuais diferenças de salário entre mulheres e homens se devem a fatores objetivos ou a discriminação de género.

Igualdade entre homens e mulheres

Ferramenta que mede igualdade salarial usada por 120 empresas

Desde a sua criação, o Logib-Lux, um programa informático que permite determinar eventuais diferenças salariais entre mulheres e homens, foi usado por 120 empresas, segundo dados divulgados à Rádio Latina pelo Ministério da Igualdade entre Mulheres e Homens.



Em causa está um programa informático do tipo Excel, onde as empresas inserem os dados sobre os salários dos seus trabalhadores. Com base nesses dados, o Logib-Lux determina se eventuais diferenças de salário entre mulheres e homens se explicam por fatores objetivos ou se se trata de discriminação.

Uma das vantagens do programa é que a empresa recebe um relatório dos resultados, que, além de examinar as causas de eventuais diferenças salariais, também emite recomendações para melhorar a igualdade salarial.

A primeira versão do programa foi lançada em 2009, embora o software atual só esteja em vigor desde 2012.

Ferramenta reconhecida internacionalmente

O Logib-Lux é uma adaptação nacional do Logib, concebido pelo Gabinete Federal de Igualdade entre Mulheres e Homens da Suíça. É uma ferramenta reconhecida a nível internacional, usada em vários países, incluindo Alemanha, França e Portugal. Já foi distinguida com o Prémio de Excelência das Nações Unidas pelo serviço público que presta e com o selo de ‘boas práticas’ da Coligação Internacional para a a igualdade salarial OCDE, OIT, ONU). Destina-se sobretudo às empresas do setor privado com mais de 20 trabalhadores.

A utilização da ferramenta é gratuita, anónima, segura e simples. Pode ser descarregada aqui.

Artigo: Diana Alves | Foto: Shutterstock