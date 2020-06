Era uma vez uma banda de rock, de Almada, chamada D@SS!

Fernando Silva, vocalista da banda de rock, D@SS, veio ao Regresso a Casa

Esta banda nasce em 2016! A música dos D@SS incorpora elementos e sonoridades dos blues, do rock, do southern rock, do rock progressivo, do rock alternativo e do hard rock e navega entre o rock enérgico e as baladas. As letras cantadas em português e em inglês, refletem as vivências do dia-a-dia, amor & desamor, destino, saudade, exclusão, alegria & tristeza, certezas & incertezas. ​ As músicas e letras são de Fernando Silva & D@SS.



Fernando Silva, vocalista e guitarrista da banda, veio ao Regresso a Casa conversar com a Raquel Barreira!

Ora assista aqui à entrevista, via skype:

Facebook: http://www.facebook.com/dassrockband

Instagram: http://www.instagram.com/dassrockband

Bandcamp: http://dassrockband.bandcamp.com









