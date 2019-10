Com concerto no Luxemburgo, em fevereiro 2020, o cantor superou a concorrência de mais quatro artistas lusos, entre os quais David Carreira.

Radio Latina 2 min.

Fernando Daniel vence prémio da MTV para melhor artista português

Com concerto no Luxemburgo, em fevereiro 2020, o cantor superou a concorrência de mais quatro artistas lusos, entre os quais David Carreira.

Fernando Daniel venceu a categoria de melhor artista português, da edição deste ano dos prémios European Music Awards (EMA) da MTV, sucedendo a Diogo Piçarra, vencedor no ano passado.

O cantor, que atua em Ettelbruck, no Luxemburgo, a 29 de fevereiro de 2020, foi o mais votado pelo público luso para o Best Portuguese Act (nome da categoria) e bateu a concorrência de outros talentos da música nacional, como David Carreira, que já venceu o troféu por duas vezes, ProfJam, Plutónio e Tay.

Vencedor do 'The Voice'

Fernando Daniel, que venceu a 4.ª edição do concurso 'The Voice Portugal' e concorreu ao Festival da Canção em 2017, lançou o seu disco de estreia, 'Salto', o ano passado. Um trabalho que contribuiu para o triunfo, pela primeira vez, na distinção atribuída pela MTV, como destaca o canal no seu site oficial.

"Apesar de ser a primeira vez que vence o mais importante galardão da MTV em Portugal, Fernando Daniel já não é um estreante nos grandes palcos e nas grandes vitórias. O vencedor do 'The Voice Portugal' em 2016 tem vindo a afirmar-se com grandes concertos e grandes hits, e o tema 'Voltas' é o expoente de todo o seu talento, que ficou comprovado com o seu novo single 'Se Eu' com os Melim, lançado no início de outubro".

Apesar de já ter sido revelado o vencedor do Best Portuguese Act, os troféus só são oficialmente entregues, e os restantes vencedores conhecidos, a 3 de novembro (o próximo domingo), numa cerimónia que, este ano, se realiza em Sevilha e terá transmissão em 180 países.

Fernando Daniel, refere a MTV, vai marcar presença no evento, "percorrer a red carpet e assistir à cerimónia de entrega de prémios ao lado das maiores estrelas da música mundiais".

Ariana Grande e Shaw Mendes

Entre elas deverão estar Ariana Grande, que lidera a lista de indicações com sete nomeações, incluindo Melhor Artista e Melhor Canção, por 'Thank you, next', Billie Eillish, Shawn Mendes e Lil Nas X - os três com seis nomeações cada.Artistas como Becky G - que será a anfitriã da cerimónia - Rosalía, Akon, Dua Lipa ou Pabllo Vittar protagonizarão algumas das atuações da noite.O público ainda pode votar nos restantes nomeados para os MTV EMA 2019, no site mtvema.com e mtvema.com e até às 23h59 do dia 2 de novembro.