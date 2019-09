A atriz é a madrinha de Lurdes, a filha de sete anos do cabeleireiro.

Fernanda Serrano não quer ficar com filha de Eduardo Beautê

Eduardo Beautê morreu a sete de setembro, vítima de embolia cerebral, deixando os três filhos com futuro incerto.

Isto porque Beauté e o modelo Luís Borges, durante o seu casamento de cinco anos, decidiram adotar três crianças: Bernardo, 9, Lurdes, 7, e Eduardo, 4. No entanto, apesar de considerarem Luís como um dos pais, legalmente, eram apenas filhos do cabeleireiro. Ou seja, o óbito de Beauté torna-as orfãs, perante a lei, e terá de lhes ser nomeado um tutor legal. A tarefa está a cargo do Ministério Público.

As três crianças não estão na mesma situação. Bernardo, o filho mais velho, não é legalmente filho de Beauté, este é apenas o seu tutor legal. Em 2012, o cabeleireiro assumiu esta responsabilidade quando os pais biológicos da criança, com trissomia 21, se declararam incapazes de o fazer.

Uma outra opção está em cima da mesa. Os filhos ficarem com os respetivos padrinhos. O ator António Pedro Cerdeira é o padrinho de Edu e Fernanda Serrano é madrinha de Lurdes.



Por enquanto, os três permanecem com o modelo e ex-marido e Alice, governante e amiga de longa data de Eduardo, com quem já costumavam passar grande parte do tempo.



Fernanda Serrano não assume responsabilidade

Em entrevista à Nova Gente, a atriz assumiu a importância de Beautê na sua vida. "[O Eduardo Beauté] foi importante durante grande parte da minha vida, porque conheço-o desde os 15 anos. É uma pessoa da minha família, meu padrinho de batismo, portanto, só tenho coisas boas, bonitas e felizes para recordar e falar sobre o Eduardo".

Ainda assim, em relação a assumir a responsabilidade de cuidar de Lurdes, Fernanda afirma que "jamais me colocaria numa posição dessas. Não sei qual é a situação legal, mas, obviamente, estará tudo dentro dos requisitos. A primeira pessoa que tem soberania sobre a tutela das crianças é o Luís Borges. Nem há dúvidas sobre isso. Elas estão e continuarão a estar muito bem entregues ao Luís Borges, com a ajuda das madrinhas e dos padrinhos, obviamente", afirmou.

O modelo usou o perfil do Instagram para deixar mensagem emotiva às crianças. "É para sempre", escreveu.