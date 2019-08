A rainha Letizia e a sogra, Sofia da Grécia têm aparecido juntas e mostrando uma cumplicidade rara entre as duas.

Férias: Princesas são as estrelas em Palma de Maiorca

Nunca a rainha Letizia e as filhas, a princesa Leonor, de 13 anos, e a infanta Sofia, de 12 anos, passearam tanto por Maiorca como nestas férias. Desde que chegaram que todos os dias os habitantes e turistas na ilha vêm a rainha e as princesas ou às compras, ou na regata, ou no cinema, ou no ballet.

E assistem ainda à manifesta e pública união que vivem neste momento Letizia e a sogra, a rainha emérita Sofia, que durante tantos anos estiveram afastadas uma da outra.

Este ano, e nestes dias por Maiorca as duas mostram-se muito divertidas nos programas que têm feito juntas e com as meninas. A princesa das Astúrias e a irmã bem como a mãe foram sem dúvida as estrelas da ilha, enquanto o rei Felipe agradeceu o papel secundário que lhe foi dado, mantendo-se discreto e afastado de toda a agitação.

Afinal, ele continuou ligado à difícil situação política que vive Espanha, e vai receber na quarta-feira o primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, no Palácio de Marivent, a tradicional residência de verão da família real em Palma de Maiorca.

No entanto, neste domingo já deixou o aviso: “É melhor encontrar uma solução de Governo em vez de ir a novas eleições”, disse à imprensa espanhola.

Como é tradição, Felipe a rainha Letizia e as filhas posaram para os fotógrafos nos jardins do Palácio de Marivent, um ritual que cumprem ano após ano, nas suas férias.

Como é tradição a chegada da rainha Letizia e das meninas ao clube náutico para desejar boa sorte ao pai, na partida da regata, altura em que Felipe tem direito a um beijinho de cada uma das mulheres da sua família.

A foto no clube com os vencedores também nunca falha. Mas este ano houve momentos raros, como não se viam há muitos anos. Os programas a quatro: Letizia e a avó Sofia com as meninas. Como a ida ao ballet Lago dos Cisnes, apresentado pela companhia de ballet russa no auditório da cidade de Palma.

Já antes tinham ido as quatro a uma feira fazer compras e falar com os vendedores. Sempre muito bem-dispostas. Letizia e as Leonor e Sofia foram também ao cinema, à sessão da tarde ver o Rei Leão. A rainha Sofia tinha ido dias antes com a neta Vitoria, filha da infanta Elena, quando as duas estiveram em Maiorca.

Depois chegaram as princesinhas e a avó rainha Sofia que nunca consegue passar muito tempo com as meninas em Madrid, aproveita sempre os dias de verão em Maiorca para desfrutar da companhia delas.

Antes de Maiorca, a princesa das Astúrias e a infanta Sofia estiveram quase um mês num acampamento nos Estados Unidos, onde já tinham estado no ano passado.





E este ano divertiram-se ainda mais porque já conheciam os outros jovens, como contaram à imprensa durante a sessão de fotografias no palácio de Marivent.

Como sempre os visuais escolhidos pela rainha Letizia e pelas filhas foram os mais comentados com a imprensa a publicar as marcas das peças e os preços. Algumas esgotaram rapidamente, como já é habitual.