As férias coletivas da construção acabam no domingo. Nesta rentrée, os sindicatos esperam que haja avanços nas negociações sobre o contrato coletivo de trabalho.

Férias na construção prestes a acabar. Esperadas novidades sobre o contrato coletivo

As férias coletivas da construção acabam no domingo. Nesta rentrée, os sindicatos esperam que haja avanços nas negociações sobre o contrato coletivo de trabalho.

Milhares de trabalhadores da construção queimam este fim de semana os últimos cartuchos das férias de verão. O período de férias coletivas do setor termina no domingo. Agora, do lado dos sindicatos, esperam-se novidades quanto à renovação do contrato coletivo de trabalho que abrange cerca de 20.000 trabalhadores do ramo.



As discussões sobre a renovação da convenção estão em suspenso, face ao silêncio da parte do patronato que, segundo os sindicatos, há meses que não se pronuncia sobre o assunto. Antes das férias, os sindicatos vieram a público lamentar a posição dos representantes dos patrões.

Numa entrevista concedida no mês passado à Rádio Latina, Robert Fornieri, da LCGB, disse esperar que haja um encontro logo após as férias fixas do setor. Caso contrário, os sindicalistas prometem agir e o recurso ao Gabinete Nacional de Conciliação não está fora de questão.

Robert Fornieri, sindicalista da LCGB, aqui ouvido pela Rádio Latina no mês passado sobre a renovação do contrato coletivo dos trabalhadores da construção. As centrais sindicais exigem aumentos salariais e melhorias das condições de trabalho.

Covid-19. Conselho de Estado não aceita texto sobre vacinação obrigatória

Enquanto não houver um projeto de lei completo, nada feito. O Conselho de Estado vão vai emitir um parecer sobre o texto do Governo relativamente à vacinação obrigatória contra a covid-19. De acordo com a RTL, a instituição só se pronunciará sobre um “projeto de lei completo”, e não sobre o atual ante-projeto de lei.

Em causa está o o texto elaborado pelo Governo na sequência do parecer do grupo de peritos da área da saúde sobre a vacinação obrigatória contra o coronavírus. O Executivo decidiu não avançar com a obrigatoriedade da vacina para determinados grupos, pelo menos para já, apesar de, no seu parecer complementar, o grupo de especialistas ter recomendado a vacinação obrigatória para as pessoas a partir dos 50 anos.

Mesmo assim, o Executivo decidiu preparar um ante-projeto de lei, para que o Luxemburgo possa avançar com a vacinação obrigatória das pessoas com mais de 50 anos e dos profissionais de saúde, caso haja um agravamento da situação pandémica.

Esta foi a forma encontrada pelo Governo para acelerar o processo, mas o Conselho de Estado não aceita. A instituição considera que o texto é informal e está incompleto, pelo que não emitirá o seu parecer nestas condições, até porque, por norma, o organismo só emite pareceres sobre projetos de lei aprovados em Conselho de Ministros e entregues no Parlamento.

A RTL escreve que o Governo foi informado da situação e tenciona enviar uma carta àquela instância no início da próxima semana, com uma série de questões sobre o assunto.

Note-se que o parecer do Conselho de Estado é uma das etapas indispensáveis para que uma lei possa entrar em vigor.

PF saúda comparticipação da vasectomia e laqueação das trompas

O Planeamento Familiar não estava à espera que o Governo voltasse atrás na decisão de não comparticipar a esterilização como método contracetivo. Mas os ministros da Segurança Social e da Saúde revelaram esta semana que tanto a vasectomia como a laqueação das trompas, serão incluídas no acordo que está a ser negociado com a Caixa Nacional de Saúde (CNS), sem que seja necessário haver indicação médica. A convenção deverá entrar em vigor no início de 2023.

Há anos que esta era uma reivindicação do Planeamento Familiar. Escutada pela Rádio Latina, a presidente do organismo, Ainhoa Achutegui não escondeu a satisfação.

Plano para proteger pessoas vulneráveis do calor vai ser adaptado

O plano para proteger pessoas vulneráveis do calor vai ser adaptado. O programa inclui visitas ao domicílio para a população em risco, mas o governo quer alargá-lo para assegurar um melhor acompanhamento.

O plano dirigido a esta camada da população foi lançado em 2003 na sequência de uma intensa onda de calor na Europa Central.

Em termos concretos, as pessoas com 75 anos ou mais podem inscrever-se para visitas domiciliárias.

Desde 2006, cerca de 4.800 pessoas inscreveram-se para ter visitas de vigilância.

Questionada pelo deputado Marc Hansen, do déi Lénk, sobre como é que as pessoas podem beneficiar deste apoio, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, indica que pessoas elegíveis são informadas por carta. As redes de cuidados e apoio também podem registar pessoas que consideram estar em risco em caso de uma onda de calor.

A maioria dos municípios informa a população através dos seus boletins oficiais sobre as possibilidades de inscrição e sensibiliza os habitantes para a necessidade de ajudar as pessoas necessitadas.

Bettel reúne com parceiros sociais na próxima semana

Numa publicação da sua conta de Twitter, Xavier Bettel revelou que convocou os parceiros sociais para várias reuniões bilaterais na próxima semana.

O objetivo é "conhecer as suas opiniões sobre a situação atual" e acautelar as necessidades de cidadãos e empresas nos próximos meses.

Em cima da mesa deverão estar temas como a inflação galopante que, segundo o Statec, vai atingir os 6,6% este ano, e a subida dos preços da energia, que tem levado à introdução de medidas de apoio aos consumidores em toda a Europa.

No início do mês, Xavier Bettel não excluiu a implementação de mais uma indexação de salários ainda este ano, mas disse que esta está dependente de uma atualização dos cálculos do Statec em setembro.

Schueberfouer. Esperados 2 milhões de visitantes nas próximas semanas

É hoje. A Schueberfouer, a maior feira popular do país, abre as portas esta sexta-feira. A inauguração oficial está marcada para as 17h, na presença da burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer.

Nas próximas três semanas, são esperados 2 milhões de visitantes no Glacis, como disse à Rádio Latina Laurent Schwaller, diretor do Serviço de Festas e Mercados da autarquia da capital.

Preço do tabaco vai continuar a aumentar

O preço do tabaco vai continuar a aumentar no Luxemburgo. Desde 2011, que o país tem aumentado todos os anos a tributação do tabaco. E, segundo informação avançada pela ministra da Saúde, o governo vai "continuar a ajustar regularmente para cima a tributação dos produtos do tabaco".

A garantia surgiu na resposta da ministra a uma questão parlamentar da deputada Nancy Arendt (CSV) sobre os planos do Executivo para travar o o crescimento do número de fumadores no país.

Paulette Lenert explicou que não está previsto qualquer endurecimento da lei antitabaco, "mas várias ações preventivas serão realizadas no âmbito do Plano Nacional de Saúde", sublinhando que o governo estará particularmente atento ao cumprimento da lei.

Segundo os mais recentes dados da Fundação Cancro divulgados em maio, o tabagismo aumentou no país pelo terceiro ano consecutivo. No ano passado, 28% dos residentes com mais de 16 anos de idade acenderam um cigarro, em comparação com os 26% de 2020. Destes, mais de 100.000 residentes fumam todos os dias. Trata-se de 19% da população.

Alerta. Detetadas cianobactérias em vários locais do rio Moselle

Foram detetadas cianobactérias, também conhecidas como "algas verde-azuladas", em vários locais ao longo do rio Moselle, particularmente em locais de circulação lenta, alertou esta sexta-feira o Ministério da Saúde.

Estas bactérias estão normalmente presentes nestas águas mas, sob certas condições, desenvolvem-se excessivamente e formam tapetes coloridos.

"Nestas condições, estas bactérias podem produzir toxinas que podem causar problemas de saúde para os seres humanos e animais. Estes problemas dependem da quantidade de toxinas absorvidas: irritações da pele, dores de cabeça, náuseas, gastroenterite, cãibras, paralisia, lesões hepáticas", esclarece o Ministério.

Segundo o comunicado, a causa exata deste crescimento excessivo não é conhecida, mas é muitas vezes o resultado de um fornecimento inadequado de nutrientes para estas bactérias, na presença de altas temperaturas da água.

O Ministério da Saúde aconselha as pessoas a evitar o contacto com a água onde estes tapetes coloridos se encontram e evitar engolir esta água. Esta recomendação aplica-se tanto a humanos como a animais.

Gil Vicente goleado em Alkmaar e quase afastado da Liga Conferência Europa

O Gil Vicente ficou ontem em posição difícil para garantir um lugar na fase de grupos da Liga Conferência Europa, ao ser goleado por 4-0 na visita ao AZ Alkmaar, em jogo da primeira mão do ‘play-off’.

O encontro da segunda mão do ‘play-off’ está agendado para 25 de agosto, em Barcelos.

Capital volta a ter uma ‘biblioteca a céu aberto’ este verão

A cidade do Luxemburgo volta a ter este verão uma ‘biblioteca a céu aberto’. Trata-se da segunda edição da iniciativa “D’Stad Liest” (A cidade lê, numa tradução para português), inaugurada na quarta-feira.

A ‘biblioteca a céu aberto’ é proposta pela Cité Bibliothèque e está montada no átrio ao lado da Catedral (rue Notre-Dame). Até meados de setembro, os amantes da leitura poderão ali descobrir uma seleção de livros tanto para miúdos, como para graúdos.

A autarquia da cidade Luxemburgo destaca a “atmosfera descontraída” do espaço, onde “residentes e visitantes da capital poderão ler um livro, uma revista ou um jornal, confortavelmente instalados à sombra da grande árvore localizada no centro do átrio”.

O programa da biblioteca municipal inclui uma série de sessões de leitura, algumas das quais estão agendadas para a noite.

A biblioteca a céu aberto vai estar aberta até ao dia 11 de setembro, todos os dias, exceto à segunda-feira. O horário de funcionamento é das 11h às 18h. Nos dias em que estão marcadas sessões de leitura à noite, o espaço fechará mais tarde.

A entrada é livre, estando limitada à capacidade do local, e não são aceites reservas. O programa completo pode ser consultado no site da autarquia, em vdl.lu.

Preço do Gasóleo aumenta no sábado

O preço do gasóleo aumenta hoje à meia-noite no Luxemburgo, de 4,1 cêntimos por litro. O gasóleo passa a ser vendido nas bombas a 1,804 euros.



