"Quer que eu meta uma cunha? Isso nunca", responde o ministro da Justiça, Félix Braz, à autora da nova rubrica das tardes da Rádio Latina "Na Ponta na Língua".

Félix Braz "Na Ponta da Língua"

A locutora Ana Maria Albuquerque foi ao Ministério de Estado, na cidade do Luxemburgo, interromper uma reunião importante de alguns membros do Governo para conversar com o convidado desta quinta-feira da rubrica "Na Ponta da Língua", o novo espaço de encontro e de diálogo informal das tardes da Rádio Latina, que vai para o ar de segunda a sexta-feira, cerca das 17:40, durante o programa "Regresso a Casa" com Eduardo Pinto.

O convidado em questão é nada mais, nada menos do que o ministro da Justiça e vice-primeiro-ministro, Félix Braz.

Na véspera do Dia Mundial do Riso que se assinala esta sexta-feira, Ana Maria Albuquerque, sem papas na língua, tentou arrancar alguns sorrisos ao governante luxemburguês, de origem algarvia. E, para tirar o ministro do sério não é que Ana Maria Albuquerque lhe pediu para meter "uma cunha caso fosse presa por estar a interromper uma reunião governamental". A reação de Félix Braz não se fez tardar. "Isso nunca", disse o governante, a sorrir.



Veja ou reveja aqui esse momento.