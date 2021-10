O antigo vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, Félix Braz, sentiu-se "revoltado, abandonado e posto de parte" quando percebeu como foi afastado do Governo cinco semanas após o ataque cardíaco de que foi vítima em 22 de agosto de 2019.

A segunda vida

Félix Braz abandonado pelos políticos. Família em situação financeira precária

As palavras são de Bibi Debras, mulher de Félix Braz, que fala pela primeira vez sobre a situação familiar numa entrevista exclusiva ao jornal Contacto, cujo registo áudio foi gentilmente cedido à Rádio Latina.

Félix Braz atacou o Governo luxemburguês na Justiça. Em maio deste ano, a defesa do antigo ministro lusodescendente apresentou dois recursos no Tribunal Administrativo. Um deles tem como objetivo anular a "demissão honorável" de Félix Braz do Governo ocorrida de "forma forçada e involuntária", em outubro de 2019. O outro [recurso] contra o Centro de Gestão de Pessoal do Estado contesta a indemnização atribuída a Félix Braz, considerada "discriminatória".

A mulher do antigo número dois do Governo não esconde que a situação financeira da família é "precária" e que o recurso ao tribunal visa também reverter uma "injustiça", sem ser um ataque pessoal.

Os tratamentos de reabilitação de Félix Braz são caros e têm sido pagos pela família. O casal tem dois filhos a cargo, a estudar na universidade. Bibi Debras teve de deixar de trabalhar para ser cuidadora do marido. A mulher do antigo vice-primeiro-ministro tenciona regressar ao trabalho em breve, mas quer um acompanhamento adequado para Félix Braz e aguarda "todos os dias" por uma proposta do Governo. Um auxílio que não chega.

Na reportagem "A segunda vida de Félix Braz" o Contacto entrevistou em exclusivo a família do antigo ministro lusodescendente, com imagens e vídeos cedidos pela família Braz. Questionado sobre a reportagem do Contacto e sobre alguma solução para Félix Braz, o seu antigo vice-primeiro-ministro, Xavier Bettel escusou-se a fazê-lo, alegando que não lhe era possível responder ou comentar visto o caso estar na esfera da justiça.

