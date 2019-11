Pode começar já a desempacotar os objetos para encher a casa de espírito natalício, sem complexos.

Fazer as decorações de Natal mais cedo torna-nos mais felizes, diz a ciência

Se é daquelas pessoas que enfeita a casa com os motivos de Natal mal chegam as decorações às lojas, ou assim que muda a hora para o horário de inverno, já não tem de se sentir diferente por estar um passo à frente da maioria. Pelo contrário, é a própria ciência a apoiar esse espírito natalício precoce.

Fazer as decorações de Natal antes de tempo pode tornar as pessoas mais felizes, garantem os psicólogos.

Uma das razões apontadas é o factor nostalgia. Quando as pessoas sentem o ambiente à sua volta particularmente stressante, querem estar rodeadas de objetos que lhes evoquem felicidade e lhes tragam memórias de momentos mais simples e descontraídos. E, por norma, a quadra natalícia encaixa nesse conceito.

Nesse sentido, começar as decorações natalícias um pouco antes do habitual pode funcionar "simplesmente com uma âncora ou um caminho para aquela excitação e emoção mágica de infância", afirmou à Unilad, o psicanalista Steve McKeown.

Por outro lado, o próprio cérebro atua de maneira diferente quando a pessoa adere ao espírito natalício e o materializa em atividades manuais, como as decorações de Natal, que podem contribuir para aumentar a dopamina, responsável por várias emoções, como o humor, a motivação e a sensação de recompensa.

Como apontou a psicóloga Deborah Serani, no programa de televisão americano Today, "tudo aquilo que saia fora dos hábitos normais, do conceito de dia sim, dia não...deixa alerta os nossos sentidos, e eles depois vão medir se isso é aprazível ou não".

Para quem não gosta do Natal também há opções

Nos casos em que o Natal está associado a memórias dolorosas, os seus símbolos, onde se incluem as decorações, acabam por produzir o efeito oposto ao de felicidade e retardar ao máximo entrar no espírito pode ser uma possibilidade para o contornar.

Porém, também aí existem algumas estratégias que, segundo os psicólogos, podem facilitar a vivência desses dias. Por exemplo, criar novas tradições ou costumes próprios e alternativos para essa quadra, obtendo assim uma espécie de mundo paralelo ao frenesim da maioria.

A vantagem dos novos hábitos criados para a quadra é que ajudam a desenvolver outras associações a esta época de festas e celebrações, que decorre um pouco por toda a parte, e também a acumular memórias mais positivas.

Com o tempo estas podem substituir ou contribuir para relativizar as memórias negativas, dando lugar a associações mais felizes com o Natal.

Mercados de Natal começam este mês

À medida que os dias 24 e 25 de dezembro se vão aproximando chegam também os tradicionais mercados de Natal. No Luxemburgo, começam a partir do dia 21 de novembro.

Com eles vêm também as luzes e iluminações natalícias e todos os pequenos pormenores que dão cor e cheiros à quadra, desde as pequenas casas que acolhem os pontos venda, aos bonecos de madeira pintados e decorados com as cores da época, passando pelos produtos gastronómicos tradicionais desta quadra. Veja mais informações aqui.



