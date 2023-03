Em três anos, cerca de 1.200 pessoas morreram no Luxemburgo devido à covid-19.

Covid-19

Faz hoje três anos que o Luxemburgo entrou em confinamento

Em três anos, cerca de 1.200 pessoas morreram no Luxemburgo devido à covid-19.

Faz hoje exatamente três anos que o Luxemburgo entrou no primeiro confinamento devido à pandemia da covid-19. De um dia para o outro, a população deixou de ter uma vida social.

A 29 de fevereiro, o Grão-Ducado teve conhecimento do primeiro caso confirmado de SARS-CoV-2. Duas semanas depois, o vírus fez a primeira vítima mortal no país. Um homem de 94 anos.

Para travar a propagação do vírus, o Governo decidiu na altura avançar com o confinamento geral. 16 de março 2020 ficou assim para a história.

“Todos os restaurantes, cafés, discotecas, cinemas e bibliotecas vão ficar fechados. Decidimos anular todas as atividades culturais e desportivas”. Foram estas as palavras do primeiro-ministro, Xavier Bettel, proferidas numa conferência de imprensa no dia anterior.

A partir de 16 de março, passaram a ser permitidas apenas as deslocações para o trabalho, médico ou o supermercado. Um “estado de emergência” que vigorou até ao final do mês de maio”.

Volvidos três anos, a realidade é outra. A maioria das pessoas está vacinadas, o número de infetados desceu e aprendeu-se a lidar com o vírus. A partir do próximo dia 1 de abril o isolamento em caso de teste positivo deixa de ser uma obrigação legal, como também o uso de máscara em hospitais e lares de idosos.

Desde o início da pandemia cerca de 1.200 pessoas morreram no Luxemburgo vítimas da covid-19.

Artigo: Susy Martins / Foto: Lex Kleren