Faye Dunaway é demitida de peça da Broadway por agredir colegas

Alegadamente, a atriz terá tido sempre um comportamento difícil, chegando atrasada e sem saber o texto.

Dunaway, de 78 anos, foi despedida da peça "Tea of Five", sobre a vida de Katharine Hepburn, antes mesmo desta estrear na Broadway em Nova Iorque.

Este seria o seu regresso triunfante ao palco, depois de quase 40 anos - a última vez que atuou na Broadway aconteceu na peça "The Curse of the Aching Heart", em 1982.

Segundo o New York Post, o afastamento deve-se ao fato de Dunaway ter insultado e agredido membros da equipa de guarda-roupa, momentos antes de entrar em cena. O artigo também fala de atrasos constantes e o texto não estar decorado. No entanto, não há fontes oficiais que confirmem estes rumores.

Em comunicado, os produtores Ben Feldman and Scott Beck disseram apenas que "decidiram terminar a relação com Dunaway" e que "há planos em desenvolvimento para que a peça estreie em West End, Londres, no início do próximo ano, com nova atriz no papel de Katharina Hepburn".

"Tea at Five" é um monólogo em que Hepburn fala sobre sobre a recuperação depois um acidente de carro em 1983. Matthew Lombardo, o autor da peça, partilhou o artigo na sua página no Facebook com o comentário "Ummm. Sim".

A veterana de Hollywood, que ganhou o Óscar de Melhor Atriz por Network, em 1976, é conhecida por ter um comportamento difícil em trabalho. Esta não é a primeira vez que é despedida. Em 1994, foi afasta da produção "Sunset Boulevard", de Andrew Lloyd Webber e chegou a levá-lo a tribunal por difamação.





