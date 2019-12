Os "Óscares da Moda" aconteceram na passada segunda-feira, no Royal Albert Hall, em Londres.

Fashion Awards: Veja os melhores looks das estrelas de Hollywood

No mundo da Moda, esta é a noite do ano. Os prestigiados Fashion Awards distinguem as personalidades mais marcantes do ano em diversas categorias.

Na edição de 2019, não faltaram caras conhecidas, do cinema à música. Rita Ora, Kylie Minogue, Anna Wintour, Julia Roberts ou Cate Blanchett são algumas das estrelas que marcaram presença no evento.

Entre os vencedores da noite, destaca-se a cantora e empresária Rihanna, que recebeu o prémio de Melhor Empresa de Luxo Urbana, com a sua marca Fenty. A cantora surgiu completamente vestida pela própria marca.

Naomi Campbell, com um vestido Alexander McQueen, ganhou a estatueta de Ícone da Moda. Foi a primeira mulher negra a receber o prémio e agradeceu à sua mãe."Qualquer sucesso que eu tenha é um testemunho para ti, mãe".

O criador Giorgio Armani foi o grande homenageado da noite, recebendo o Prémio Carreira. Armani fez-se acompanhar no tapete vermelho pelas atrizes Julia Roberts e Cate Blanchett.

A atriz Emilia Clarke, eterna "Rainha dos Dragões" da série mais famosa do mundo "A Guerra dos Tronos", foi das figuras mais notadas com um vestido amarelo Schiaparelli.

Veja as outras estrelas que pisaram o tapete vermelho do Royal Albert Hall.

