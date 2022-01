No relatório anterior registavam-se dez óbitos.

Farmacovigilância. Onze pessoas morreram no Luxemburgo após toma da vacina

No relatório anterior registavam-se dez óbitos.

O Luxemburgo administrou mais de 1.064.000 (um milhão e 64 mil) doses dos quatro fármacos contra a covid.19 até ao final do mês de dezembro. Foram reportados às autoridades efeitos secundários em 2.042 pessoas, ou seja, o equivalente ao efeito de 0,19% das doses.

Estes dados são revelados no último relatório de farmacovigilância. Da análise, constata-se que houve 126 casos em que as pessoas vacinadas tiveram de ser hospitalizadas, sendo que 20 pessoas correram risco de vida e 11 acabaram mesmo por morrer. No relatório anterior registavam-se dez óbitos.

O Ministério da Saúde realça que todos estes casos foram notificados após as pessoas terem sido vacinadas, mas ainda não foi comprovado que o fármaco tenha estado na origem dos efeitos adversos. Para já, só um único óbito foi atribuído diretamente à vacinação contra a covid-19, no Luxemburgo.

Segundo o relatório, houve ainda 461 casos em que os efeitos secundários foram qualificados de "graves". São considerados graves porque foi preciso recorrer a uma baixa médica.

A maioria dos casos, 1.581, tratou-se de efeitos secundários qualificados de “não graves”, como febre, dores de cabeça ou ainda cansaço. Reações comuns a qualquer vacina.

CovidCheck no trabalho. Balanço da primeira semana sem incidentes

Os sindicatos e os representantes dos empregadores não detetaram grandes problemas na primeira semana de implementação obrigatória do controlo CoviCheck nas empresas.

O secretário-geral da LCGB, Christophe Knebeler, afirmou à RTL que os problemas relatados foram muito específicos. Por exemplo, as pessoas que tiveram de realizar testes Covid nos centros geridos pelo Exército receberam certificados sem código QR.

Segundo a RTL, apesar de os certificados sem código QR serem aceites, houve pessoas que foram enviadas para casa.

Outro problema, apontado pela presidente da OGBL, Nora Back, é que a oferta de testes gratuitos para pessoas que já foram vacinadas continua a não ser suficiente.

A OGBL defende que o regime 3G deveria terminar a partir de 28 de fevereiro, data em que a versão da atual lei Covid termina.

A federação da indústria manufatureira defende também o fim dos controlos 3G nas empresas a partir dessa data.

Nem o representante dos empregadores nem os sindicatos notaram um grande número de pessoas que se recusaram a trabalhar por causa do CovidCheck.

Jean-Paul Olinger, da União Empresarial Luxemburguesa refere por sua vez que há também grandes empresas que têm os seus próprios enfermeiros no local e fazem os testes no local.

10% a 15% dos casos Omicron são reinfeções no Grão-Ducado

Nunca no Luxemburgo se registaram tantos casos de pessoas reinfectadas como agora e a culpa é da variante Omicron. A revelação foi feita pelo epidemiologista Jöel Mossong ontem no espaço de perguntas e respostas no Facebook do Ministério da Saúde.

As infeções com esta nova variante continuam a bater recordes diários no país, devido ao maior poder de contágio que a Omicron possui.

Entre as pessoas infetadas crescem os casos de reinfeções. Atualmente, “10% a 15% dos casos de pessoas infetadas com a Omicron já estiveram infetados antes, com outra variante, e isto é muito mais comum agora”, sublinhou o epidemiologista do Laboratório Nacional de Saúde do Luxemburgo (LNS).

A reinfeção acontece porque a Omicron “é quase um novo vírus”, capaz de contornar a “imunidade adquirida por uma antiga infeção ou pela vacina”, explica este cientista.

Covid-19: Portugal quinto do mundo e quarto da UE com mais novos contágios diários

Portugal continua esta semana a ser o quarto país da União Europeia com mais novos casos diários de contágio, segundo o site estatístico Our World in Data.

De acordo com os dados atualizados à data desta segunda-feira, o estado-membro com maior média de novos contágios por milhão de habitantes é a Dinamarca, com 6.550, seguida de França (5.340) e Eslovénia (4.810), enquanto Portugal está com uma média de 4.730 casos.

O Luxemburgo aparece na oitava posição, com uma média diária nos últimos sete dias de 3.202 casos.

Manifestação no Luxemburgo contra vacinação obrigatória

À volta de 250 pessoas saíram à rua no sábado, para protestar contra as medidas sanitárias.

Como já tinha sido avançado pela burgomestre da Cidade do Luxemburo, Lydie Polfer, realizaram-se duas manifestações neste sábado contra as restrições sanitárias em vigor no Grão-Ducado.

Em geral, as duas manifestações aconteceram de forma pacífica e sem incidentes. Não houve outras reuniões não autorizadas.

Autofestival. ULC alerta e aconselha compradores

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) alerta os potenciais clientes do Autofestival para a necessidade de se manterem vigilantes em relação às propostas dos vendedores.

As condições dos contratos de venda podem revelar-se, por vezes, enganadoras. E os compradores podem ficar numa situação complicada, depois de terem assinado, de boa fé, contratos que, no final, se revelam enganosos.

Para a União Luxemburguesa dos Consumidores, os potenciais compradores devem exigir que sejam respeitadas algumas condições importantes, antes de assinarem qualquer papel:

a designação exata do modelo de veículo a encomendar deve estar mencionada de forma inequívoca no contrato, inclusivamente todas as opções e o equipamento escolhido;

o prazo de entrega deve ficar bem explícito no contrato tal como a garantia do concessionário;

o preço real de compra deve ser indicado, de forma precisa, sem ambiguidades, tal como o preço de um carro em segunda mão do comparador, usado como moeda de troca.

Se o comprador optar por um carro em segunda mão deve controlar o estado do veículo, procurando detetar o menor defeito e o número exato de quilómetros do veículo.

Estes são os aspetos que devem merecer uma maior atenção, embora não sejam os únicos.

O Festival Automóvel decorre de 24 de janeiro a 5 de fevereiro.

Transfronteiriços. Transporte público gratuito entre Roussy-le-Village e Luxemburgo

O Luxemburgo vai ter transporte gratuito até Roussy-le-Village, em França, a pensar na mobilidade dos transfronteiriços. O projeto-piloto é de seis meses e vai começar no dia 31 de janeiro, anunciou a a Administração dos transportes públicos.

Durante seis meses, as autoridades luxemburguesas vão avaliar a utilidade e as consequências reais desta medida, que visa descongestionar as estradas e autoestradas no Luxemburgo, sobretudo nas horas de ponta.

A linha de autocarros regionais (RGTR) 323 vai fazer a ligação gratuita entre Kirchberg e o P&R de Roussy-le-Village, que fica a cinco quilómetros da fronteira com a comuna luxemburguesa de Frisange.

Luxemburgo é o segundo país da UE na venda de autocarros zero emissões

O Luxemburgo é o Estado-membro da União Europeia com a segunda mais alta taxa de venda de autocarros zero emissões.

A organização ambientalista Transport&Environment divulgou recentemente dados sobre esta matéria, referentes a 2020, e no Grão-Ducado 51% dos autocarros vendidos são zero emissões.

Os Países Baixos lideram a tabela de vendas de autocarros elétricos, com 81% do total de novos veículos com emissão zero, enquanto a Polónia fecha o pódio, depois do Luxemburgo, com 28%.

A média nos países analisados é de 16%, superior aos 12% registados em 2019.

Jean Asselborn discute segurança na Europa com homólogos europeus

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, participa esta segunda-feira no conselho de Relações Externas da União Europeia (UE), em Bruxelas.

O ministério da tutela refere que Asselborn e os seus homólogos europeus vão debater a segurança na Europa, ligada às tensões na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.

Os ministros vão ainda discutir o envolvimento da UE na Síria e a situação política na Líbia. Em cima da mesa vão estar também questões europeias e internacionais, como no no Mali e no Sudão.

Líder FC Porto aumenta vantagem para seis pontos ao bater Famalicão

O FC Porto aumentou ontem para seis a vantagem na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Famalicão por 3-1, em encontro da décima-nonaª jornada.

Na classificação, o FC Porto, que acabou com 10, face à expulsão de Uribe, aos 85 minutos, passou a contar 53 pontos, contra 47 do Sporting, que perdeu no sábado na receção ao Sporting de Braga (1-2).

