O espírito natalício já chegou a casa de personalidades como Manuel Luís Goucha, Bárbara Guimarães ou Tânia Ribas de Oliveira

Famosos portugueses mostram as decorações de Natal

Falta um mês para o Natal e, como manda a tradição, a maioria começa hoje, 25 de novembro, a decorar as suas casas para receber a quadra com a magia e brilho que a caracterizam.

Alguns já aproveitaram o fim-de-semana e o tempo livre para se ocuparem dos enfeites natalícios. No caso português, o hábito é fazer a árvore e avançar com as decorações só a 1 de dezembro, mas várias celebridades nacionais não quiseram esperar. O resultado tem sido partilhado nas suas redes sociais e mostra gosto e variedade em doses suficientes para inspirar os mais indecisos.

"Já está! Luz, Amor, Família, Vida e Alegria!! Vamos a isto", escreveu Bárbara Guimarães junto à imagem da sua árvore de Natal. A apresentadora escolheu um pinheiro (artificial) de grande porte, cujo topo chega ao patamar superior da escadaria, junto à qual foi colocado.







Até agora, os apresentadores dos canais de televisão portugueses parecem ser os mais esmerados nas decorações natalícias.

Como já é tradição, Manuel Luís Goucha partilha com os seus fãs e seguidores as decorações das árvores de Natal que faz tanto na sua casa de Sintra, como na sua herdade em Monforte, no Alentejo.





Requinte é palavra que parece resumir as opções decorativas do apresentador do programa da TVI, 'Você na TV', que este ano privilegiou os tons branco, castanho e dourado e a efeito de cristal de alguns dos objetos escolhidos para enfeitar as suas árvores.



Tânia Ribas de Oliveira, por sua vez, aproveitou o fim-de-semana para fazer as suas decorações em família.

"Última semana de Novembro, estamos quase no mês de Natal", assinala a apresentadora da RTP.



O espírito natalício também já chegou à "casa da Cristina". No programa da apresentadora da SIC, o cenário transformou numa espécie de aldeia Natal.

As atrizes Helena Costa e Ana Guiomar foram outras das personalidades que anteciparam alguns dias as suas decorações de Natal.





Na casa de Helena Costa a árvore dividiu, nas fotografias, o protagonismo com as suas bebés - duas gémeas - e o seu gato.





Das decorações clássicas às mais excêntricas



Ainda que a maioria das personalidades nacionais tenha optado por soluções decorativas mais tradicionais, há quem tenha arriscado e misturado objetos mais criativos.

Foi o caso do radialista, autor e humorista Nuno Markl, que incluiu algumas representações dos seus filmes e desenhos animados favoritos na decoração da sua árvore de Natal.





Decorar a casa mais cedo faz-nos mais felizes

Há quem não consiga esperar a chegada do advento e comece bem cedo a preparar a casa para receber o Natal, o que pode ser bom para aumentar os níveis de felicidade, segundo os psicólogos.

Quando as pessoas sentem o ambiente à sua volta particularmente stressante, querem estar rodeadas de objetos que lhes evoquem lembranças felizes e lhes tragam memórias de momentos mais simples e descontraídos.

Por norma, a quadra natalícia encaixa nesse conceito. Mas há outros motivos, que explicamos neste artigo.



AT