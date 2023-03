Um novo crédito fiscal de 5%, retroativo a partir de 1 de janeiro deste ano e uma adaptação da tabela fiscal à inflação, a partir de 2024, de 6,37%, são duas das medidas que vão ter um impacto direto na carteira das pessoas.

Radio Latina 2 min.

Tripartida

Família com dois filhos poderá poupar 2.400 euros este ano

Na última reunião tripartida, que juntou governo, sindicatos e patronato, várias medidas fiscais foram decididas para apoiar as famílias e assim aumentar o poder de compra.

O Ministério das Finanças publicou um documento, em que exemplifica quanto uma pessoa vai “poupar” num ano graças às medidas decididas.

Ora, uma família com duas crianças, cujo rendimento anual conjunto bruto é de 114.000 euros e que tem um empréstimo à habitação, poderá poupar este 2.460 euros ano. Em 2024, o montante sobe para 2.580 euros.

Uma família monoparental, com uma criança e com um rendimento anual de 50.000 euros, poderá ver o seu poder de compra aumentar em 450 euros este ano. Em 2024, a poupança sobe para 755 euros graças à adaptação da tabela fiscal à inflação.

Uma pessoa solteira, sem crianças e sem empréstimo imobiliário e com um rendimento anual de 36.119 euros brutos (3.009 euros/mês) terá, este ano, um ganho de 245 euros. No próximo ano, a poupança sobe para 285 euros.

O Governo está a elaborar um projeto de lei para adaptar parcialmente (6,37%, o equivalente a duas parcelas e meia de ‘index’) a tabela fiscal à inflação. Pretende-se assim reduzir a carga fiscal dos trabalhadores a partir de 2024.

Até lá, e como a reforma fiscal vai levar o seu tempo até entrar em vigor – ainda tem de ser elaborada e adaptada pelo Parlamento –, é criado um novo crédito fiscal de 5% (duas vezes o ‘index’) que deverá ser deduzido dos vencimentos. Terá efeitos retroativos a partir do dia 1 de janeiro de 2023.

Para as pessoas que têm um crédito à habitação, a carga fiscal também vai diminuir graças à próxima declaração de impostos, já que a dedução dos juros da dívida será aumentada de 2.000 para 3.000 euros, com efeitos retroativos a partir de 1 de janeiro de 2023. Esta medida destina-se a ajudar as pessoas a reembolsarem o seu crédito, uma vez que as taxas de juro têm aumentado substancialmente.

Artigo: Susy Martins