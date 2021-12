Com mais de 11 mil vagas de emprego disponíveis na Agência de Desenvolvimento do Emprego (ADEM) no final de outubro de 2021, a questão do recrutamento no Luxemburgo volta a ser alvo de novas propostas.

Falta de mão-de-obra no Luxemburgo. Especialista propõe facilitar entrada de trabalhadores estrangeiros

Michel Beine, professor de Economia Internacional da Universidade do Luxemburgo e membro do Conselho Científico da fundação IDEA, propõe aos decisores políticos uma maior abertura das fronteiras luxemburguesas aos trabalhadores estrangeiros qualificados.

O especialista constata que "a população residente não é suficiente para suprir a escassez de mão-de-obra no país". Por isso, pede uma mudança na política de imigração, "para atrair trabalhadores estrangeiros com o perfil procurado".

Michel Beine defende o levantamento de obstáculos relacionados com os vistos de trabalho e propõe, em especial, a facilitação de obtenção de dois mecanismos já existentes: o destacamento por razões de trabalho e a obtenção do estatuto do trabalhador transferido temporariamente.

Luxemburgo confirma primeiro caso da variante Ómicron

O Governo confirmou esta segunda-feira o primeiro caso da variante Ómicron do novo coronavírus, no Luxemburgo. A infeção foi detetada numa mulher jovem que trabalha numa empresa de limpezas, segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert. Já segundo o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, a mulher trabalhou num lar para idosos do sul do país nos últimos dias. Em que lar concretamente não é revelado. A mulher tinha esquema vacinal completo, de duas doses, e o Diretor da Saúde ressalva que a infeção não se deve a uma viagem ao estrangeiro.

A variante Ómicron do novo coronavírus que causa a covid-19 parece ser mais transmissível do que a variante Delta, provocar sintomas mais leves e tornar as vacinas menos eficazes, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). A OMS salienta, no entanto, que as conclusões assentam ainda em dados muito parciais.

Na semana passada, um caso de Ómicron já tinha associado ao Luxemburgo, através de um jovem luxemburguês que estuda e vive em Bruxelas e que deu positivo para a nova variante. O estudante tinha estado no Grão-Ducado nas semanas anteriores ao teste positivo.

Paulette Lenert descarta para já vacinação obrigatória

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, descarta para já tornar a vacinação contra a covid-19 obrigatória, no Luxemburgo. Mas não descarta que venha a ser obrigatória “em certos setores profissionais” caso a situação pandémica o exija. Declarações proferidas aos microfones da RTL.

Lernert diz estar consciente de que a vacinação obrigatória é um tema polémico. Defende por isso que esse debate seja feito noutra altura, de “cabeça fria”, para não dividir ainda mais a população.

A Comissão Nacional de Ética acaba de dar parecer favorável à vacinação ‘anticovid’ obrigatória de adultos. Uma viragem de opinião, já que no início da campanha de vacinação o mesmo organismo tinha descartado essa hipótese. No entanto, agora sublinha que não há outro caminho senão optar pela vacinação.

Atualmente o Grão-Ducado tem uma taxa de vacinação completa de 77% em residentes maiores de 12 anos, sendo que o Governo visa ultrapassar os 80%.

Luxemburgo inicia agendamento para vacinação de crianças esta terça-feira

O ministro da Educação, Claude Meisch, lamenta que o Conselho Superior das Doenças Infeciosas do Luxemburgo não se tenha pronunciado a favor da vacinação generalizada das crianças entre 5 e 11 anos de idade.

Para o Conselho a vacina só deve ser administrada nesta faixa etária em crianças vulneráveis à covid-19 e em crianças que vivem com uma pessoa vulnerável. E é justamente o que vai acontecer. A partir desta terça-feira, dia 14 de dezembro, os pais podem proceder ao agendamento da vacinação para os seus filhos. Visadas são, numa primeira fase, as crianças vulneráveis e as que vivem com pessoas de risco. A vacinação pediátrica, tal como a dos adultos, é voluntária e cabe aos pais decidir se vacinam, ou não, os seus filhos.

As vacinas pediátricas para estas crianças chegam esta segunda-feira ao Luxemburgo, tal como para os restantes países da União Europeia.

O Conselho Superior de Doenças Infecciosas não recomenda a vacina para todas as crianças, preferindo aguardar por mais informações e dados científicos, antes de alargar a vacinação.

Ómicron mais benigna mas mais transmissível?

A variante Ómicron do novo coronavírus que causa a covid-19 parece ser mais transmissível do que a variante Delta, provocar sintomas mais leves e tornar as vacinas menos eficazes. A OMS diz, no entanto, que estas conclusões assentam ainda em dados muito parciais.

A variante Ómicron está já presente em 63 países. O Luxemurgo é um deles.

Reino Unido disponibiliza reforço da vacina para todos os adultos até final do ano

O Reino Unido vai disponibilizar doses de reforço da vacina contra a covid-19 para todos os adultos antes do final do ano, para travar a vaga de infeções previstas devido à propagação da variante Ómicron.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reconhece que o país enfrenta “uma emergência”, com a rápida transmissão da nova variante do coronavírus SARS-CoV-2, o que obriga a antecipar um mês o objetivo, anteriormente fixado para final de janeiro, de vacinar todos os cidadãos maiores de 18 anos com a dose de reforço.

Os cientistas estimam que, neste momento, o número de infeções com a Ómicron duplique a cada dois a três dias.

Carlos Gonçalves fora da corrida às legislativas portuguesas

O deputado português Carlos Gonçalves está fora da lista do PSD para o círculo eleitoral da Europa.

A lista dos candidatos às eleições legislativas de 30 de janeiro, decidida pelo presidente do PSD, Rui Rio, renovou os cabeça de lista pelos círculos da emigração: pela Europa Maria Ester Vargas, ex-deputada e ex-conselheira da embaixada de Portugal em Berna, substitui o anterior número um Carlos Gonçalves, enquanto o deputado e dirigente Maló de Abreu vai encabeçar o círculo fora da Europa, em vez de José Cesário.

A saída de Carlos Gonçalves das listas do PSD às próximas eleições foi tema de um comunicado a título pessoal de vários conselheiros das comunidades da diáspora portuguesa na Europa, incluindo os do Luxemburgo, João Verdades e Rogério de Oliveira.

Carlos Gonçalves é deputado há seis legislaturas consecutivas e foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, no Governo liderado por Pedro Santana Lopes.

Portugal. Autoagendamento para vacinação de crianças disponível a partir de hoje

O autoagendamento da vacinação contra a covid-19 das crianças entre os 5 e os 11 anos fica disponível hoje em Portugal, com o Governo de António Costa a prever que sejam imunizadas mais de 600 mil menores até meados de março.

A vacinação arranca no próximo fim de semana (18 e 19 de dezembro), com as crianças de 11 e 10 anos.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

Ivo Lucas e Cristina Branco acusados de homicídio negligente de Sara Carreira

O namorado de Sara Carreira, Ivo Lucas, e a fadista Cristina Branco foram acusados de homicídio negligente no caso do acidente que vitimou a cantora, ocorrido há um ano na A1, junto a Santarém.

Na acusação proferida no passado dia 06, a que a Lusa teve acesso esta segunda-feira, o Ministério Público acusa quatro pessoas, sendo Ivo Lucas e Cristina Branco acusados da prática de um crime de homicídio negligente e duas contraordenações ao código da estrada, ambas graves, no caso da fadista, e uma leve e uma grave no de Ivo Lucas.

São ainda acusados da prática do crime de condução perigosa outros dois condutores envolvidos no acidente que originou a morte da filha de Tony Carreira: Paulo Neves, acusado ainda por três contraordenações ao código da estrada (uma leve, uma grave e uma muito grave), e Tiago Pacheco, também por duas contraordenações (uma leve e uma grave).

BPP: Audição de João Rendeiro adiada para terça-feira

A audição do ex-banqueiro João Rendeiro no tribunal Verulam Magistrates, em Durban, foi hoje adiada para as 11:00 (10:00 no Luxemburgo) de terça-feira após pedido da defesa, segundo a decisão do juiz.

João Rendeiro, foi hoje presente no tribunal, depois de no sábado ter sido detido num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

Antes da decisão do juíz, a defesa de João Rendeiro pediu ao tribunal a libertação sob fiança, disse à Lusa um membro da equipa de advogados da defesa.

O ex-banqueiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.

Luxemburgo. Perto de 20 detidos nos últimos protestos anti-medidas

A polícia deteve 19 pessoas durante a manifestação de sábado, com autoridades judicias a abrirem cinco processos.

Em causa estão crimes por "rebelião contra agentes da polícia, posse de armas proibidas, agressão e ameaça a uma pessoa, símbolo ou sinal suscetível de perturbar a ordem pública".

A polícia tem várias investigações em curso.

Ao contrário da manifestação de sábado, a marcha branca de domingo decorreu de forma pacífica. Sem registo de distúrbios ou confrontos.

Liga dos Campeões. Sporting - United e Benfica - Ajax

O sorteio da Liga dos Campeões, que tinha ditado um Sporting – Juventus e um Benfica – Real Madrid, foi repetido devido a um erro humano de trocas de bolas, que UEFA atribuiu a um erro de software de um serviço externo. Na segunda ronda do sorteio, já com o problema resolvido, ditou-se um Sporting - Manchester United e um Benfica - Ajax.

O primeiro sorteio tinha ditado que o Villareal iria defrontar o Manchester United, quando as regras são claras que esse cenário estava fora de hipótese, uma vez que as duas equipas vinham do mesmo grupo. Houve um erro humano que colocou a bola dos ‘red devils’ no lote de possíveis adversários dos espanhóis. Uma situação que desencadeou outros outros.



Liga Europa. FC Porto- Lazio e Braga – Sheriff

O FC Porto vai encontrar os italianos da Lazio no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Os ‘dragões’, que caíram da Liga dos Campeões, jogam primeiro no Porto a 17 de fevereiro e depois em Roma, no dia 24.

O Sporting de Braga vai medir forças com o clube moldavo Tiraspol Sheriff no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. , onde alinha o luxemburguês Sébastien Thill. O primeiro jogador nacional a marcar na ‘champions’.

O clube de Thill recebe primeiro o conjunto de Carlos Carvalhal no dia 17 de fevereiro. A segunda mão disputada-se em Braga, no dia 24 do mesmo mês.

Futebol. Topo da Liga BGL sem mudanças

Os três primeiros classificados da Liga BGL de futebol continuam separados por um ponto entre cada um. O topo da tabela não registou mudanças depois da 15ª jornada, no último fim de semana.

O líder F91 Dudelange foi ganhar por 4-0 em casa do último classificado, Hamm Benfica (3 pontos), e soma 33 pontos.

O Niederkorn também venceu fora, por 3-1, ao Wiltz e está com 32 pontos. Já no terceiro lugar permanece o Strassen, que depois de vencer o Racing Luxemburgo por 3-0 tem agora 31 pontos.

Nos outros jogos, o Fola venceu o Titus Pétange por 3-0, o Rodange perdeu por 4-1 na receção à Jeunesse e o Hostert derrotou o Hesperange por 2-0. Finalmente, o Rosport e o Mondorf empataram a uma bola, e o Differdange goleou o Etzella por 4-0.

