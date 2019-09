O álbum "Maria", da fadista Carminho, está nomeado para o prémio britânico Lukas.

Fadista Carminho com nomeação para 'Melhor Disco' em festival no Reino Unido

Carinho continua a ser uma das cantoras portuguesas que leva o Fado português mais além fronteiras.

"Maria", editado em novembro último, compete ao lado de 16 outros trabalhos discográficos de intérpretes como Buika, Vitto Meirelles, Yilian Cañizares e Omar Sosa ou Rosalía.

Os Lukas-Europe Latin Entertainment Awards são entregues no próximo dia 06 de novembro, em Londres, no The Bloomsbury Ballroom.

No álbum "Maria", Carminho assina a autoria de sete dos doze temas que o constituem. "A Tecedeira" é o tema de abertura do álbum que inclui ainda, "Estrela", "A Mulher Vento" e "Poeta", todos assinados, em letra e música, por Carminho.

A fadista escreveu ainda as letras de "Se Vieres", que canta na melodia tradicional do Fado Santa Luzia, de Armando Machado, e "Desengano", que gravou no Fado Latino, de Jaime Santos.

Carminho também compôs a música de "Quero Um Cavalo de Várias Cores", um poema de Reinaldo Ferreira.

A fadista está, atualmente, em digressão europeia a apresentar este álbum.





Com Lusa