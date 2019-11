Fátima Lopes. "Estamos em 2019 e as mulheres não são propriedade dos homens"

A apresentadora do programa da TVI, "A Tarde é Sua", revoltou-se em relação a um caso de violência doméstica relatado em direto.

Na segunda-feira, 18, Fátima Lopes recebeu dois irmãos, André Bernardo e Simão, no programa da TVI 'A Tarde é Sua'.

Os jovens, com uma diferença de 11 anos entre eles, falaram sobre o ambiente de violência doméstica em que cresceram, com um pai que batia constantemente na mãe.

André e Simão chegaram a apresentar queixa contra o progenitor e contaram os momentos em que tentaram proteger a mãe das agressões.

No entanto, o fato de ambos defenderem que o machismo está enraizado e têm consciência e de que as próprias mulheres têm de mudar a sua mentalidade deixou Fátima Lopes sem conseguir conter a indignação.

"Isso mostra uma mentalidade que não é tacanha, é uma mentalidade da era da pedra. E eu peço desculpa porque a esta hora muitas pessoas que têm esta mentalidade devem estar chocadas comigo, mas é a minha maneira de pensar e de olhar para isto", afirmou, em direto.

"Nós estamos em 2019 e as mulheres não são propriedade dos homens, nós somos pessoas como os homens. Se um homem tem direito a ir tomar um café, nós também temos direito a ir tomar um café (…) Se um homem tem direito a tirar a carta, nós também temos direito a tirar a carta" e acrescentou que "merecemos o mesmo respeito, a mesma consideração, temos os mesmos direitos".

A religião como 'desculpa'

A apresentadora aproveitou a ocasião para desmistificar que a relação de poder patriarcal está estabelecida na religião. “Não está escrito em lado nenhum, nem nas religiões mais complexas, que uma mulher é propriedade de um homem. Por isso, as pessoas que usam a religião, fazendo-se passar por grandes cristãos, agradecia que lessem o evangelho como deve ser, porque eu também sou católica. Um cristão respeita o outro e não faz mal ao outro. As pessoas que sabem disto e não abrem a boca são tão más como quem as faz", completou.

