"Uma rainha nunca está atrasada", responde a cantora. Mas os fãs não perdoam os sucessivos atrasos e as mudanças dos horários nos concertos de 'Madame X'.

Radio Latina 3 min.

Fãs processam Madonna por causa de atrasos nos concertos

"Uma rainha nunca está atrasada", responde a cantora. Mas os fãs não perdoam os sucessivos atrasos e as mudanças dos horários nos concertos de 'Madame X'.

Um grupo de fãs de Madonna está a processar a cantora devido às alterações sucessivas dos horários dos seus concertos.

A acção judicial foi submetida esta segunda-feira, 11 de novembro, por um fã da Florida, Nate Hollander, que tinha comprado bilhete para assistir a um dos concertos da rainha da pop em Miami Beach, entre 14 e 22 de dezembro.

"Uma rainha nunca está atrasada", declarou Madonna num dos seus últimos espetáculos partilhando depois no instagram.

Em causa está o facto de a cantora, de 61 anos, ter alterado a hora do início do concerto, que, em agosto, altura em que o lesado comprou os bilhetes, estaria marcado para começar às 20h30, mas que agora passou para as 22h30.

Nate Hollander tinha comprado três ingressos para o espetáculo de dia 17, mas a alteração em outubro, que se traduz num atraso de duas horas, levou-o a pedir à organização, a Live Nation, a devolução do dinheiro que pagou pelos ingressos - mais de 1000 dólares (cerca de 900 euros) - o que lhe foi negado e que Hollander vai agora contestar em tribunal.

O processo a que, entretanto, se juntaram outros fãs e que se tornou coletivo visa Madonna, mas também a promotora dos seus espetáculos. Segundo a CBS Miami, a ação sustenta que a mudança no horário é "uma quebra de contrato entre a cantora e o comprador dos ingressos" e que quem comprou antes dessa alteração "sofreu consequências reais que incluem, mas sem se limitar apenas a isso, a perda do montante pago e a desvalorização do próprio ingresso", que não tem reembolso previsto.

Os representantes da cantora e a Live Nation ainda não reagiram publicamente a este processo.

Atrasos polémicos

A queixa faz ainda referência aos sucessivos atrasos de Madonna, no início desta tournée, que terão, de resto, motivado a alteração nos horários dos espetáculos a partir do final de outubro.

No concerto de 16 de outubro, em Chicago, a cantora só subiu ao palco às 23h, duas horas e meia depois da hora inicialmente marcada (20h30). Contudo, os motivos do atraso não chegaram a ser revelados e no final do mesmo mês, a organização decidiu mudar o começo dos concertos para um horário mais aproximado do desse atraso.

"Uma rainha nunca está atrasada"

Sem responder diretamente ao processo, mas já dando conta do mau estar entre alguns dos que reclamaram dos atrasos nos seus concertos, Madonna publicou na sua página de Instagram um vídeo de uma das suas atuações da semana passada, em Las Vegas, onde dá a entender que o seu estatuto lhe permite qualquer atraso.

"Há uma coisa que todos temos de entender e que é: uma rainha nunca está atrasada" (como Madonna refere no video em cima)

Apesar de muitos fãs mostrarem, nos seus comentários, apoio às declarações de Madonna, nem todos concordam a premissa da rainha da pop.

"Então divirta-se a atuar para salas vazias, está a chegar a esse ponto", respondeu um dos seus seguidores.

Espetáculos com participação lusófona

Os concertos da digressão 'Madame X', o mais recente disco de Madonna, têm a duração de cerca de duas horas e dez minutos e têm vários convidados em palco, entre os quais, as Batukadeiras de Cabo Verde e o jovem guitarrista de fado, Gaspar Varela. Além de servirem para mostrar os temas do álbum, os concertos, pensados para salas de média dimensão, recuperam também vários dos seus êxitos de carreira.

Os concertos da Florida encerram a etapa americana da tournée, que depois segue para a Europa, tendo em Lisboa a sua primeira paragem.

Na capital portuguesa, o encontro com os fãs acontece no Coliseu dos Recreios, nos dias 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro. Até ao momento, a hora de início prevista é às 21h30.



Ana Tomás

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.