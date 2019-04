Fã d'"A Guerra dos Tronos"? Este roteiro turístico é para si

Espanha, Croácia, Islândia ou Irlanda... (re)conheça os lugares que se tornaram uma referência na série mais famosa de sempre.

Espanha, Croácia, Islândia ou Irlanda... (re)conheça os lugares que se tornaram uma referência na série mais famosa de sempre.

As filmagens da série de TV mais popular de sempre "A Guerra dos Tronos" (GOT, na sigla em inglês) pasaram por em nove países: Islândia, Irlanda do Norte, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Marrocos, Malta, Croácia, Escócia. Alguns dos locais tornaram-se referências e são visitados, durante todo o ano, por admiradores e fãs da série. A temporada 8 estreia estreia a 14 de abril e, para infelicidade dos fãs, será mesmo a última.

Por exemplo, Dubrovnik, na Croácia, tornou-se mesmo um "centro de atrações" de GOT. Fazem-se visitas guiadas aos locais de filmagens, recria-se o "walk of shame" (caminho que Cersei fez nua por King’s Landing) ou visitam-se as muralhas do castelo.

Entre 2010 e 2017, o número de visitantes da Islândia aumentou de 500 mil para dois milhões, sendo a série a grande responsável por este feito. Por desertos, praias, cidades ou montanhas, embarque neste roteiro pelos lugares mais marcantes de "A Guerra dos Tronos".

King’s Road - Dark Hedges, Irlanda do Norte

As árvores plantadas no século XVIII criam uma atmosfera quase encantada nesta estrada que serviu de cenário para King’s Road. Em outubro de 2017, o governo irlandês decidiu criar medidas para controlar os carros que por ali passavam devido ao aumento do turismo na zona. Não fica longe de Belfast, cidade que serviu de base para a equipa de filmages da série.



Castle Black - Magheramorne Quarry, Irlanda do Norte



Na primeira temporada, Magheramorne serviu de cenário para Castle Rock. A equipa da produção de efeitos especiais tornou a paisagem mais alta do que na realidade é. Na segunda temporada, o lugar serviu como muralha de King’s Landing. Já na quinta temporada, foi também uma aldeia de pescadores dos Wildlings.



King’s Landing – Dubrovnik, Croácia



Como mencionado anteriormente, a série teve um enorme impacto no turismo da Dubrovnik. A cidade é um dos pontos de atração mais relevantes para quem segue a saga, já que é aqui que acontecem as cenas mais marcantes de Cersei, a rainha que toda a gente aprendeu a gostar.



Jardins do palácio de King’s Landing – Trsteno, Croácia



Quem se lembra da personagem carismática de Olenna Tyrell a passear por estes jardins? Sansa também passou por aqui algum tempo quando vivia em King’s Landing. Trsteno fica a apenas 20 minutos de Dubrovnik e vale a pena a visita seja qual for o motivo.



Braavos - Šibenik, Croácia

Braavos, a cidade que Arya Stark procurou e onde passou parte da última temporada é, na verdade, Šibenik. Foi nesta cidade croata que foram filmadas as cenas exteriores de Braavos, inclusive, quando Arya fica cega e se torna pedinte.

"Beyond the Wall" (Para além da muralha) - Vatnajökull, Islândia



Vatnajökull é o maior glaciar da Europa e situa-se a este de Reykjavik. Qualquer fã da série consegue relembrar as cenas na neve com a patrulha de Jon Snow ou dos encontros com os White Walkers. A paisagem é de tirar o fôlego.



A gruta de Jon Snow e Ygritte - Grjótagjá, Islândia



Fica perto do Lago Mývatn e é uma pequena gruta vulcânica. Serviu de cenário às cenas românticas entre Jon Snow e Ygritte.

Yunkai - Ait Ben Haddou, Marrocos

Esta é uma das cidades que Daenerys, a "mãe dos dragões", libertou da escravidão com a ajuda do seu exército. Ait Ben Haddou é Património Mundial da Unesco e situa-se entre Marraqueche e o deserto do Sahara.

Dorne – Real Alcázar de Sevilha, Espanha

Apesar de ser a atração principal de Sevilha, a produção da série conseguiu autorização para filmar neste palácio que é também Património Mundial da Unesco. Este foi o cenário escolhido para filmar Dorne, a cidade mais a sul do reino de Westeros. Foi também a casa da família Martell.



Dothraki Sea – Bardenas Reales, Espanha



Parece outro planeta mas não é. Este semi-deserto moldado pelo vento foi o cenário da penosa travessia de Daeneryes.



Prisão dos dragões de King’s Landing - Itálica, Espanha



Em Itálica, a poucos quilómetros de Sevilha, foi filmada a cena da grande reunião das personagens principais: três Lannisters, dois Targaryens, dois Cleganes, dois Greyjoys, dois dragões e um "white walker".

Dragonstone - Praia de Itzurun, Espanha

Esta foi uma das localizações mais filmadas na sétima temporada. É aqui que chega a "mãe dos dragões" com o seu exército e Tyrion, fiel conselheiro, após atravessarem o Mar Estreito.

Casamento de Daenerys e Drogo – Azure, Malta

Na primeira temporada, longe de ser a rainha com poder e exércitos, Daenerys foi obrigada a casar-se com Drogo, o líder dos Dothraki. O casamento, que incluiu danças sensuais e lutas, foi filmado em Malta, junto ao mar.



